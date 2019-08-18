雷雨中撐傘祈禱「不要擊中我」　美師才走2步…閃電落眼前！

▲麥克尼險被閃電擊中。（圖／翻攝自Facebook／Romulus McNeill）

記者林瑩真／綜合外電報導

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美國南卡羅來納州（South Carolina）康威（Conway）一名老師日前正準備從學校回家，不料撐著傘走在雨中時，閃電正巧打在他的眼前，嚇得他把手中的傘立刻丟了。如今畫面曝光，相當駭人。

綜合外媒報導，當時，麥克尼（Romulus McNeill）眼看外面下著大雨、打著雷，但他一心想回家吃點東西，於是冒險撐傘朝著他的車走去，一邊心想「希望我不會被閃電擊中」，結果沒走幾步，閃電就直直落在他準備踏下的道路上。

不過麥克尼仍算是非常幸運的，因為閃電只是擊中道路，嚇得他當場把傘丟到地上，但他本人毫髮無傷，只是再也不敢在雷雨中撐傘，撿起傘就迅速跑向車，希望避免任何來自天空的「天災」。

學校的攝影機捕捉了整個過程，麥克尼也將影片分享至臉書，差點被閃電擊中雖沒帶給他任何傷害，但「閃電的聲音嚇得我魂不附體，除了震驚和恐懼，一切都好。」而這次體驗仍舊是「瘋狂的」，麥克尼慶幸自己能夠安然無恙的離開學校。

報導指出，人們普遍認為金屬物會吸引閃電，但其實只有在金屬物成為附近地區最高的物體時，才有這個機會，就麥克尼的案例而言，他只是錯誤的時間在錯誤的地方。