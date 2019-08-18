台男在澳洲「舉國旗」聲援香港　竟遭抗議人士包圍…勒脖壓制在地

Anti-Hong Kong democracy protest in Sydney marred by ugly confrontation | @nickbonyhady https://t.co/dFq20XQVPg

記者張方瑀／綜合報導

澳洲16日數個城市舉行挺港集會，在雪梨貝爾莫公園（Belmore Park）的遊行中，有數百名反對遊行的人士聚集，他們手拿五星旗、高喊「中國萬歲」，並與現場親港民眾發生衝突。根據外媒報導，其中有一名拿著中華民國國旗的男子被襲擊，反對群眾將他包圍，並緊緊勒住他的脖子，將男子壓倒在地，所幸警方及時趕到，才將男子帶到安全區域。

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根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，當天反對香港示威的民眾，聚集在貝爾莫公園（Belmore Park）跟著親港人士往雪梨市政廳前進，沿路高喊「中國萬歲」，估計至少有200至3000人沿途參與，這群反對人士也與挺港民眾發生零星衝突。

在活動接近尾聲時，一名拿著中華民國國旗的男子，被反對人士緊緊包圍，有人還勒著該名男子的脖子不放，接著將男子壓倒在地，所幸警方抵達後，立刻將民眾驅離，並將男子帶到安全的區域。

▲反對民眾舉五星旗包圍澳洲「反送中」人士。（圖／翻攝自環球網）



對於近日在澳洲頻頻發生兩派人的衝突事件，中國駐澳洲大使成競業表示，當前在香港發生的示威活動已經變質，演化為極端暴力犯罪行為，「香港事務純屬中國內政，外國政府和機構應嚴格遵守國際法和國際關係基本準則，不得為激進暴力分子撐腰張目，不得以任何形式干預香港事務。」

6日澳洲共有4座城市發生類似集會，其中在墨爾本一場類似集會中，有不少中國留學生到場高舉五星旗包圍親港人士，同時一邊高唱《義勇軍進行曲》。根據澳洲廣播公司（ABC）報導，現場人群大約有600人，警方迅速將兩派群眾分開，避免衝突擴大。

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