英國10月底必脫歐！　強生G7峰會前將對德法領袖「這麼說」

▲ 強生7月24日上任首相。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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英國首相強生（Boris Johnson）即將展開上任後首次出訪行程，24日至26日出席法國比亞里茨的7國集團（G7）峰會。他將向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅克爾（Angela Merkel）表示，英國議會無法阻止英國退出歐盟（EU）；若想避免英國無協議脫歐（硬脫歐），就得同意達成新協議。

《路透社》援引英國首相官邸唐寧街消息人士說法報導，強生將在G7峰會前向歐洲國家領袖表示，無論是否達成協議，英國都將在10月31日退歐，而英國議會無法阻止這項決定。屆時英國國內將面臨憲政危機，也必須和歐盟攤牌。強生此前曾多次宣稱，除非歐盟同意針對脫歐條件重新談判，否則英國將在10月硬脫歐。

英國脫歐問題占據歐盟主要議題長達3年，歐盟一再拒絕重談英國前任首相梅伊（Theresa May）2018年11月同意的退歐協議（Withdrawal Agreement）；其內容包括「愛爾蘭邊境保障措施」。

英國各個政治派別都對強生施壓，要求他阻止英國無協議脫歐。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）更誓言，將在9月初推翻強生政府，以延後退歐。但目前還不清楚國會議員是否有權及是否能夠團結一致，以阻止10月底的硬脫歐。

反對硬脫歐派人士認為，無協議退歐對曾是西方最穩定民主國家之一的英國來說，將是一場災難，也將損害全球經濟增長，對金融市場帶來衝擊，削弱倫敦身為全球卓越金融中心的地位。脫歐支持者則認為，儘管硬脫歐可能在短期內帶來困擾，與他們宣稱「注定失敗且將導致歐洲落後於中國及美國的一體化實驗」切割，將使英國經濟變得繁榮。

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