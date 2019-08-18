京阿尼縱火案滿月…捐款近20億「盡速重建」　嫌犯仍重傷躺醫院

▲各界為京都動畫哀悼，捐款達20億元。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

請繼續往下閱讀...

日本動畫公司京都動畫（京都アニメーション，暱稱京阿尼）於7月18日遭人縱火，釀成35死多人傷的悲劇，至今剛好一個月。對此，京都動畫表示，在各界的應援捐款之下，已經收到將近20億日圓，非常感謝。

綜合日媒報導，京阿尼7月18日早上10時許，遭到41歲的青葉真司縱火，3層樓的工作室幾乎全被燒光，延燒將近20個小時，許多動漫人才因此喪命。消息一出，各界哀悼不斷，同時自主發起捐款、聲援等活動，包括漫畫店捐款箱、直接匯款，以及到京阿尼網路商店買畫等。

京都動畫表示，至8月16日為止，目前已經收到7萬2000筆捐款，大約是19億9760萬日圓（約新台幣5億8807萬元），非常感謝大家的聲援。事實上，京都動畫社長八田英明表示會盡速重建，並持續製作作品，部分資料也被救出，有些員工已經回到工作崗位。

至於嫌犯青葉真司，案發當下因傷勢嚴重住院，現在還是因為燒傷無法接受警方偵訊。不過警方指出，青葉真司指控是小說作品被京阿尼抄襲，但事後調查，青葉真司的投稿並未通過第一關審查，內容也無相似之處，會持續調查他的動機。