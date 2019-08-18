Facebook開Pop-up咖啡館教隱私設定　駁醜聞盼扭轉形象

▲Facebook將在8/8～9/5開設5家Pop-up咖啡館。（圖／翻攝自Facebook）

實習記者陳宥芯／綜合報導

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Facebook近期為了消除用戶對隱私權的擔憂，預計在8月28日至9月5日於英國倫敦等城市開設5家Pop-up咖啡館，藉由提供免費咖啡來吸引顧客，並且有工作人員協助確認帳號隱私設定是否合乎個人需求，同時也檢查是否能保障隱私安全。Facebook期盼能透過這次的快閃活動扭轉形象，重拾用戶信心。

據英國Metro報導，Facebook希望藉由Pop-up咖啡館與用戶近距離溝通，並且充分介紹App中所提供的隱私設定檢查(Privacy Checkup)工具，讓用戶能直接按伺服器頁面右上角的「?」，便能確認個人隱私的設定狀態，同時也能針對個人需求來調整使用模式。

Facebook北歐副總裁Steve Hatch指出，用戶擔心自己在社群網站上分享的東西被看到是正常的，但並不是每個用戶都能瞭解要如何才能夠避免，因此這就是Facebook研發出簡易隱私設定的原因。此外，進入Pop-up咖啡館不僅能獲得如何更改隱私設置的幫助和建議外，還能拿到一杯免費的咖啡。

目前還無法確定Facebook是否會在其他國家進行快閃活動，但從它近期飽受隱私外洩爭議的批評下來看，這次的活動很明顯是希望能扭轉公司的形象。