川普心裡怕怕！中美貿易戰「拖太久」　拍胸保證：很快就會跟習近平熱線

▲外傳川普很緊張中美貿易戰拖得愈來越久。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

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美國總統川普開始為自己2020年的連任鋪路，對於中美貿易戰的停滯仍在可周旋空間內努力，15日他再度提到與中國領導人習近平的「進度」提到，兩人即將透過電話來商討貿易問題，貿易戰可能只是短暫的情況，知情人士表示，川普其實比他的高級顧問更加擔心中美貿易戰的結果，「畢竟是這是影響到他連任的成敗」。

綜合外媒報導，隨著貿易戰的時間越久，川普多次的反覆口氣軟化的時候也越來越多，每一次川普態度軟化美國股市情勢就稍稍緩和。川普15日表示，很快就會與習近平電話討論中美貿易戰，也希望中國可以做些什麼「一直以來美國就不間斷的與中國商討方式，中方也很想達成協議」。

據悉，川普一開始認為中美貿易戰並不會持續太久，但如今局勢與他的想法不同，外界也揣測中美貿易戰會拖到2020年大選後，加上香港局勢恐怕會讓中美談判更加複雜。中國方面日前也一度強硬，若美國堅決加徵關稅，「中國絕對會反制」。

雖在檯面上川普態度強硬，但知情人士也表示，其實川普比整個顧問團都還要緊張美國經濟走下坡，加上大選越來越近，甚至還出現不相信經濟學者的推斷預測，認為會有誤導數據來阻止他連任。