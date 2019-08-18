黑人少年偷60元啤酒…下秒遭店員「連開3槍」射殺　目擊者無人報警

▲ 哈里斯至少中了3槍，屍體2天後才被發現。（圖／翻攝自臉書／N H Owens & Son Funeral Home）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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美國田納西州2018年發生一起離譜的命案，曼非斯市一名17歲男孩偷了一罐售價2塊美金（約新台幣63元）的啤酒，欲走出商店時遭到店員開槍射殺，引起公憤。謝爾比縣地方司法部長韋里奇（Amy Weirich）16日宣布，兇手加札利（Anwar Ghazali）犯下二級謀殺罪，將於9月23日被判刑。

綜合美媒報導，這起槍擊案發生在2018年3月，當時17歲的哈里斯（Dorian Harris）走進Top Stop商店，拿了一罐啤酒，沒有付錢就走出店門。根據監視器影片，當時加札利正和另一名客人在櫃台聊天，看見哈里斯的行為後掏出手槍，跑出店門對他開了幾槍。他接著回到店裡對一名目擊者說，「我想我開槍打死了他。」但他沒有自首，店裡其他客人也沒有報警。

檢方指出，哈里斯當時至少中了3槍，血流不止。他的屍體直到2天後才在商店附近的一處庭院裡被發現，大腿後方有槍傷。檢察官福勒（Lora Fowler）指責兇手，「這名被告因為一罐2美元的啤酒就自以為是法官、陪審團和劊子手。」

這起槍擊案與過去許多非裔美國人因小事而被槍殺的案件有許多共通點，因此點燃眾怒；民眾曾因此在Top Stop商店外集會抗議。已故民權運動領袖馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）的女兒伯尼斯（Bernice King）也以哈里斯的死亡重申「黑人的命也是命」（Black lives Matter）。