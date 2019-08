女保全偷塞紙條寫「你好醜」！　男復仇成功讓她被炒魷魚

實習記者許祐誠/綜合報導

紐約大羅徹斯特國際機場(Greater Rochester International Airport)有一名40歲旅客尼爾(Neal Strassmer),於6月下旬通過金屬探測門時,突然收到女保全遞來的紙條,沒想到上面竟然寫著「你很醜」(you ugly),讓他非常傻眼,決定向機場投訴女員工的惡行。這件事曝光後,許多深有同感的網友也紛紛表示,「我常去美國,最沒有禮貌的就是保全了!」

根據《紐約郵報》(New York Post)報導,尼爾當下拿到紙條時,原以為只是垃圾,所以沒有立刻打開它,反而是女保全頻頻轉頭問他「你不打算打開來看嗎?」雖然他覺得困惑,但仍然照著對方的請求打開紙條,卻意外地看到上面寫著「你很醜」的字樣,抬頭後還看到對方正在大笑的嘲諷模樣。

UPDATE: The airport security employee has been fired, according to TSA. Here's the video of the employee passing the mean note, laughing about it, and reaching for more paper to begin writing again. #ROC pic.twitter.com/wXLcD8aLwz

尼爾當下雖然覺得傻眼,但決定不理會女保全的惡作劇,便搭機前往堪薩斯州(Kansas)。但當他與朋友分享這起鬧劇後,覺得可能有「內心比較脆弱」的旅客受害,便在當天下午致電機場投訴,甚至當面向機場主管說明事情經過,結果對方卻以為他在開玩笑,擺出一臉不信任的表情。

尼爾在耗費一個多月後,終於獲得當天的監視器畫面,從畫面可見,當時女保全大笑過後,便開始撕另外一片紙條,疑似想要整下一位旅客。值得一提的是,由於遲遲未收到航空公司的消息,尼爾把影片上傳至國外知名娛樂平台「Reddit」,短短2小時過後,航空公司便主動聯繫他,他也稱之為「網路力量」。

後來美國運輸安全管理局(TSA)回應,這名保全並非直接雇用的員工,也不屬於機場的員工,而是第三方保全公司派來的人手,對於本次的惡作劇,「我們一直是採取零容忍的態度」,接收到投訴之後也立即展開調查,目前已經解雇該位保全。

這起事件曝光後,許多網友相當不諒解保全的惡劣行為,「一定是吃飽太閒沒事做」、「人品極差」、「她覺得玩笑很有趣,不知道被炒魷魚好玩嗎」。

不過,有網友卻持相反態度,認為是當事人缺乏幽默感,「我之前也收過一張紙條,上面問我有沒有做過割禮,但我只是覺得很好笑」,但許多網友卻不認同此想法,反嗆「雖然有些人覺得玩笑沒什麼,但我想大部分的人都會覺得被冒犯才對」。