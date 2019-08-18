美極右派示威爆衝突…拘捕13人沒收「大量武器」　川普：反法西斯是恐怖主義

▲波特蘭極右派與反法西斯組織爆發衝突。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

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美國奧勒岡州波特蘭市（Portland）的極右派組織，以及反法西斯運動（ANTIFA）人士分別進行示威遊行，大批警力出動隔開兩分人馬，但仍爆發零星衝突，最後有13人被依擾亂治安、攻擊警察、非法使用武器等罪名拘捕，並沒收大量武器，目前未公布被逮捕的對象屬於哪個組織。

▲波特蘭極右派團體號召右翼上街。（圖／達志影像／美聯社）



極右翼組織與反法西斯團體17日聚集在波特蘭市街頭，互指對方才是造成社會動盪主因，為了避免衝突升級，警方出動700名警力，架起水泥障礙物、封閉部分街道，試圖隔開雙方人馬，但仍舊有零星衝突出現，有6人因輕傷送醫。警方因此分別以依擾亂治安、攻擊警察、非法持有及使用武器，拘捕至少13人，並沒收木棍、噴霧器、金屬棒與盾牌等武器，目前未公布遭逮捕的人屬於哪個組織。

▲▼警方大動作拘捕至少13人。（圖／達志影像／美聯社）



波特蘭政府在示威前幾天，曾公開表示該市的極右派組織鼓吹仇恨，造成社會對立，引起極右派人士不滿。極右派認為，當地反法西斯組織才是造成社會不安的團體，呼籲全國右派集合，對抗「地方恐怖組織」。波特蘭警查局長奧特羅（Danielle Outlaw）表示，警方試圖保持獨立，避免雙方發生激烈衝突，但也有民眾攻擊警察，因此在衝突中警方有丟擲一顆胡椒球。

▲川普揚言把反法西斯列為恐怖主義。（圖／翻攝自川普推特）



美國總統川普（Donald Trump）則在推特發文「考慮把反法西斯運動列入恐怖主義」，並指會密切注意波特蘭市的狀況。對此該市市長惠勒（Ted Wheeler）直接表示，「我今天的工作就是專注的處理波特蘭的衝突，我必須保持這座城市的安全，坦白說，總統的話一點幫助都沒有。」

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