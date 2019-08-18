千人聚集倫敦「全球聲援」挺港　反對群眾高舉五星旗：一個中國！

▲英國「全球聲援香港」遊行。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

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香港17日晚間舉行「光復紅土」遊行的同時，英國倫敦也在當地時間17日中午舉辦遊行，現場除了「支持香港」的團體到場外，另一邊還有支持中國的團體高喊「一個中國」作為回應，兩邊人數預估至少有1000人，英國警方沿路緊盯，避免抗議雙方與遊客引發衝突。

▲英國「全球聲援香港」遊行。（圖／路透）



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由旅英香港人組織「StandwithHK」、「Democracy for Hong Kong（D4HK）」於17日發起英國倫敦「全球聲援香港」（Global Solidarity with HK）遊行，預計從中午12點半開始，從特拉法加廣場（Trafalgar Square）集合，經過唐寧街10號（10 Downing Street）後，抵達國會廣場（Parliament Square）。數百名參與者手持「支持香港」、「首相強生會向中國投降嗎？」、「SOS救救香港」、「胡椒只該在湯裡」等標語，支持香港近兩個月來的示威活動。

▲▼反遊行群眾拿中國國旗抗議。（圖／路透）



不過，遊行的另一端也出現一群親中民眾，他們高舉中國國旗，手持標語「支持港警」、「反對暴力」。當反對遊行者高喊「一個中國」時，支持香港的群眾立刻大喊「兩個制度」作為回應，讓場面一度緊張。英國警方不敢大意，隨時緊跟著隊伍前進，並關閉了遊行終點特拉法加廣場，避免遊客進入引發混亂。

香港部分示威者17日在紅磡、土瓜灣發起「光復紅土」遊行，據了解，香港民間人權陣線18日將在維多利亞公園舉行「818維園大集結」，號召市民進行和平抗爭。中國大陸官媒《人民日報》則在17日發表一段演習影片，包含紅旗警告、水炮驅趕等內容，甚至有人用粵語警告「停止暴力，回頭是岸」。

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