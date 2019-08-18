妻喪德州槍擊案…老翁無親人出席喪禮　700人到場暖抱：我們是家人

▲巴斯寇邀請大家參加喪禮，一起送走摯愛蕾卡。（圖／路透，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

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美國德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪超市3日發生槍擊案，造成22死24傷的悲劇，其中，63歲的蕾卡（Margie Reckard）死於這場意外，然而，她的親人只剩61歲丈夫巴斯寇（Antonio Basco），因此巴斯寇邀請艾爾帕索城中的大家一起參加蕾卡的喪禮，原本以為無人會來，結果700名暖心人一同到場。

綜合外媒報導，巴斯寇表示，他與蕾卡相愛22年，相約扶持到老再一起死去，但蕾卡卻先走一步，他傷心欲絕，「我感覺自己失去全世界」。不過巴斯寇希望，無親無故的他，仍然可以請到很多人一同送走摯愛，於是他透過艾爾帕索殯儀館（Perches Funeral Home）社群平台邀請大家。

▲大家紛紛給予巴斯寇擁抱。

16日葬禮當天是個37.8度的炎熱天氣，原本巴斯寇以為會無人到場，但令人驚訝的是，許多暖心人陸陸續續來到現場向蕾卡致意，一名花店老闆更為此送上70多束鮮花，其他人則給了巴斯寇無數個擁抱，告訴他「現在我們就是你的家人」。

現場人數多達700人，將不大的殯儀館擠得水洩不通，甚至需要輪流進出。陌生人的暖心問候嚇呆了巴斯寇，他為此感動並一一親自道謝，「發生的一切令人心碎，但看到大家走到一起，覺得很美好，蕾卡讓我成為世界上最幸福、最幸運的男人。」

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