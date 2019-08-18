掉髮救星！研究：南韓「泡菜飲料」可逆轉禿頭　長新髮只要30天

▲ 許多南韓人不管吃什麼都要配泡菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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髮量稀疏讓許多人感到困擾、失去信心，用盡各種方法想減少掉髮。科學家最近竟發現，南韓人餐桌上永遠不可少的泡菜很可能是治療脫髮的良藥。泡菜是朝鮮族的傳統發酵食品，鮮紅的顏色和又酸又辣的味道都有促進食慾的效果，除以有助維持腸道健康聞名，或許還可以用來逆轉禿頭。

英國《每日郵報》報導，韓式泡菜由發酵的白菜、洋蔥、大蒜、魚露和其他調味料製成，因其所含的益生菌，受到許多注重健康的消費者歡迎。最新研究指出，南韓販售的一款泡菜飲料能在短短幾周內使現有毛髮增厚，以及長出新的毛髮。

▲ 禿頭讓許多人備感壓力。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

首爾龍山區檀國大學研究人員對23名男性進行研究，其中部份研究對象正處於脫髮初期，其他人頭頂髮量則明顯變少。持續一個月每天早餐及睡前都飲用一杯泡菜飲品後，他們平均每平方公分頭皮上的毛髮量從85根增加至90根，4個月後更增加到92根。

科學家指出，這是相當顯著的增長，似乎能夠逆轉大多數男性的脫髮現象。研究人員在發表於《世界男性健康期刊》（World Journal of Men's Health）的報告中說明，現有治療脫髮的藥物都可能有副作用，無法長期使用，但泡菜不僅可以促進頭髮生長，對患者來說也是一種更加安全的治療方針。