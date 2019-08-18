婚禮傳巨響！自殺炸彈客闖入阿富汗首都婚宴引爆　至少63死近200傷

▲ 婚禮男賓接待區發生爆炸，傷者被送醫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

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阿富汗首都喀布爾17日晚間的一場婚禮驚傳炸彈攻擊，導致多人死傷。內政部官員拉希米（Nasrat Rahimi）說明，一名自殺炸彈客17日晚間10時40分闖進Shahr-e-Dubai婚宴會館後引爆，造成平民傷亡。《路透社》報導，這起爆炸造成至少63人死亡及182人受傷，塔利班已經否認犯案。

一名不願透露姓名的目擊者向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「我們正準備睡覺時突然聽到巨大的爆炸聲。我出來就看到煙從婚禮會場冒出來，還看到屍體和傷者；警察及喀布爾的救護車正將他們送醫。我們對這起事件太震驚、太難過了。」

另有目擊者表示，什葉派穆斯林社區當時正在會館裡舉行婚宴。CNN報導，該婚宴會館所在的喀布爾西部是阿富汗什葉派少數民族哈扎拉人（Hazara）的家園，而阿富汗及鄰邦巴基斯坦境內的哈扎拉人都經常遭受塔利班（Taliban）及伊斯蘭國（IS）等遜尼派穆斯林好戰分子攻擊。

另一方面，7日也有3名自殺炸彈客在喀布爾西區的警察總部門口引爆一個簡易爆炸裝置，造成14人死亡及145人受傷，塔利班宣稱犯案。