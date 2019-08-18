影／22歲辣媽約12歲少年滾床！「正太控」將接受治療　癡情弟仍想見面

記者錢玉紘／綜合報導

日本22歲單親媽長尾里佳透過手機遊戲認識12歲的男童，還約對方出來見面發生性關係，震驚日本社會。這件案子日前已經開庭審理，預計在9月宣判結果，審判結束之後，長尾里佳也將會被送到醫療機構，進行輔導並矯正「正太控」。

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▲辣媽引誘12歲小學生上床。（圖／翻攝自Rika Nagao的臉書）

綜合日媒報導，長尾里佳的案子3月就開始開庭審理，目前她已出庭受審3次。去年她透過手遊「荒野行動」認識了住在福岡的12歲少年，並給對方旅費讓少年到她所住的高松，發生性關係，期間還拍下親密照片。少年的母親因為兒子2度不明離家，感到擔心報警，事件才曝光。

開庭審理時，長尾里佳指出，自己的異性緣很差，常常遇到會施暴或外遇的男性，身心都感到很疲憊，覺得自己不被重視、不被愛，但是在遊戲中認識的少年對她很認真，也很重視，因此才把對方當作「大人」看待。

長尾里佳的同學也表示，不只是這名12歲少年，在此之前，長尾里佳就已經在遊戲中跟另一名國中生「交往」。目前長尾已經和12歲少年的父母達成和解，也承諾不會再見面，但據傳少年無法接受這個決定，仍然還是想跟長尾里佳見面。

全案預計9月宣判結果，不過，因為長尾是初犯，年紀尚輕，所以判緩刑的機會很大，不論判決結果為何，長尾都將會被送到關西的專門醫療機構，接受心理輔導以及「正太控」治療（指特別偏愛約8至15歲左右可愛青少年的傾向），為避免再犯，長尾里佳的家人會監視她使用社群網站。

長尾里佳似乎有一連串偏愛「正太」的過往，她有一個5歲女兒與3歲的兒子，而長女是18歲時生下的，生父當時只有15歲，因為男方說「喜歡小孩」，她才沒有拿掉，但因為太年輕沒有結婚，在那之後她一直是未婚狀態。

國中同學向週刊透露，長尾里佳身高約156公分，國中時因為皮膚白皙又可愛，總是很有人氣，但因為不擅長社交又不愛外出，老待在家玩遊戲，所以印象中朋友很少。按照日本刑法，只要與未滿13歲男女發生性關係，即使非暴力或強迫，仍然違反強制性交罪。