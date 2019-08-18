伊朗油輪剛獲直布羅陀放行　美國法院馬上發出扣押令

▲美國要求繼續扣押伊朗油輪Grace 1，船身名稱已經被油漆塗蓋。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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英國海外領土直布羅陀15日才剛放行遭扣押的伊朗油輪Grace 1號，華府隨即出招，美國法院16日隨即對該油輪發出扣押命令。直布羅陀首長被問及美方作法時表示，此事將由直布羅陀法院裁定。

綜合外媒報導，Grace 1油輪7月初遭英國皇家海軍陸戰隊扣押，理由時涉嫌違反歐盟制裁，向敘利亞輸送原油。直布羅陀當局表示，在伊朗保證不會將原油運往敘利亞後，直布羅陀法院已經於15日同意放行Grace 1油輪。

華盛頓哥倫比亞特區聯邦法院16日發出扣押令，要求繼續扣押這艘油輪、船上載運原油，以及將近100萬美元的資金。華府聯邦檢察官劉潔西（Jessie Liu，譯音）於聲明稿中表示，「此事涉及伊朗革命衛隊（IRGC）等多方，加上Grace 1的欺騙性航程，由數間幌子公司組成的網路，涉嫌洗錢數百萬美元，用於資助類似運油行為。」

在美方提出繼續扣押油輪的法律行動簍，英國和直布羅陀當局均沒有立即表示是否會依照美方扣押令行事。目前，該油輪雖然已經移動位置，但仍處與下錨狀態，且船身名稱已經被塗銷，原先掛的巴拿馬船籍旗也已經被撤下。

美國國務院並沒有回應具體該如何執行法院的扣押命令，而美國國防部和英國外交部也都拒絕發表評論。直布羅陀首長皮卡杜（Fabian Picardo）則表示，此事管轄權歸直布羅陀最高法院，「絕對會回到法庭定奪」。

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