互擲石塊「取悅女神」盡量流血！影片曝光　慶典10分鐘砸傷120人

▲印度北阿坎德邦傳統慶典巴格瓦節，民眾互砸石塊直到受傷。（圖／翻攝自YouTube／amitpachauli 00）



記者王致凱／綜合報導

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印度北阿坎德邦（Uttarakhand）15日舉行傳統宗教慶典巴格瓦節（Bagwal），其間有數百位民眾互相投擲石塊，認為只要把人砸傷流血，就能取悅女神。當地媒體報導，活動持續僅約10分鐘，就導致120人遭石塊砸傷。

綜合印度媒體報導，一年一度的巴格瓦節是為了取悅印度教女神Barahi Devi，當地人相信在節日上互相丟擲石塊，讓人們流血，就能令女神滿意。不過，由於這類活動容易造成傷亡，早已被印度政府明令禁止，不過當地人仍樂此不疲。

根據傳統，人們會由當地封建領主分為兩派，並且互相投擲石塊，直到寺廟祭司喊停為止。當地祭司B C Josh向《印度快報》表示，這場互擲石塊活動進行約10分鐘，造成100多人受傷。印度亞洲國際新聞社則說，有超過120人被石塊砸傷。

祭司解釋，在古代，人們每年都必須獻上活祭來取悅女神，傳說一位老婦人不願犧牲唯一的孫子，便向神明祈禱，女神則托夢告訴她，人們可以互擲石塊，盡可能讓越多鮮血灑滿大地，代替犧牲人命，從此演變為扔石塊的傳統。

雖然當地人暗中舉行投擲石塊活動，但根據當地法官潘迪（SN Pandey）的說法，有上萬人於當天見證了此活動，包過北阿坎德邦前首長寇許雅里（Bhagat Singh Kosiyari）和前邦議會議長昆舉瓦（Govind Singh Kunjwal）。

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