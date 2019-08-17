太累換手給妻子開…下秒卡車直接衝入民宅　11歲童睡夢中被壓死

▲泰國疲勞駕駛衝進民宅。（圖／翻攝自ไทยรัฐ）



記者張方瑀／綜合報導

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疲勞駕駛害人也害己，甚至還有可能奪走人性命。泰國一對在魚市場工作的夫妻，半夜結束工作準備返家，因為丈夫太過疲累，決定開到一半後換手給妻子，沒想到妻子竟然在離家剩短短1公里的距離打了瞌睡，卡車直接失控撞進一棟民宅，直接將躺在床上熟睡的11歲男童壓死。

意外發生在17日半夜1點左右，一輛載滿漁貨的白色卡車，失控衝進路旁一間民宅，不幸的是卡車撞破的牆壁後面是間臥室，當時正熟睡的11歲男童直接被壓死在床上。37歲的肇事駕駛表示，當時她跟丈夫剛從曼谷中部的巴吞他尼府（Changwat Pathum Thani）魚市場批完貨，在回家的路上先由丈夫開車，開到一半因太過疲倦才換手，沒想到也很想睡的她，就在離家不到1公里的地方出了車禍。

男孩的阿嬤驚魂未定地表示，他們的房子共有2間臥室，意外發生時所有人都在熟睡，大家被巨大的碰撞聲嚇醒後，才發現獨自睡在一間房間的孫子被壓在一輛卡車底下，在救難人員到達前就已經死亡，只能用千斤頂與破壞器材將男童拉出來。

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