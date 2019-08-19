買不起但吃得起！Thom Browne首家巧克力店　大理石裝潢＋3色包裝只要600元

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來自紐約的時裝品牌Thom Browne，近年來以標誌性的藍、白、紅3色與4條橫槓Logo奪得大眾的記憶點，然而，該品牌設計的西裝也因版型好且時尚，所以定價相當昂貴，不過，近日Thom Browne帶來的商品，卻是一般大眾都買得起的，而這樣商品就是巧克力。

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▲Thom Browne開設巧克力店。（圖／翻攝自IG@thombrownejp）

由Thom Browne開設的巧克力店，其店鋪設計比照時裝的門市，採用大理石裝潢打造出時尚態度，而包裝巧克力用的盒子，更是運用Thom Browne標誌性的藍、白、紅3色設計，其中，巧克力的品質也相當不錯，因為是與紐約的巧克力品牌Louis Sherry NY合作，並一口氣帶來12種口味。

▲以大理石裝潢為主，並帶來12種不同口味的巧克力。（圖／翻攝自IG@amixxamiaya）

▲包裝還運用Thom Browne標誌性的藍、白、紅3色設計。（圖／翻攝自IG@thombrownejp）

世界第一家由Thom Browne開設的巧克力店，目前已經於8／16正式開幕，而地點選在日本大阪的阪急梅田總店，售價為2入日圓2,000元（約台幣600元）、12入日圓5,500元（約台幣1,650元）、24入日圓9,500元（約台幣2,850元），想購買的朋友，都可到大阪市北區Kakudacho 8-7阪急梅田總店3F選購 。

另一個知名巧克力品牌GODIVA，日前也與台灣的711合作推出「經典冰可可」。而這次的合作是由GODIVA全球主廚 Chef Philippe負責調配，並且使用比利時進口獨家配方，最後放入濃醇巧克力片，另外，只要於7／31開賣當天至12／31前，各位都可以憑杯子上的貼紙，到全台GODIVA門市消費滿台幣300元後，即可享有折價台幣50元的優惠哦！

▲GODIVA攜手711合作推出「經典冰可可」，使用比利時進口獨家配方，最後放入濃醇巧克力片。（圖／翻攝自7-11）

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