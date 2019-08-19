可以「Hug Me」嗎！Vetements超可愛泰迪熊拖鞋　要價3萬卻銷售一空

編輯／Duke

國際精品時常會推出令人匪夷所思的設計，其中，由巴黎世家（Balenciaga）創意總監Demna Gvasalia與其他設計師創立的Vetements，便是一個創意無極限的品牌，因為該品牌日前推出了一款昂貴的泰迪熊拖鞋，一起來看看吧！

請繼續往下閱讀...

▲Vetements推出泰迪熊拖鞋。（圖／翻攝自Net a Porter）

精品推出昂貴的拖鞋很常見，但造型特殊的款式卻極為罕見，而Vetements這款名為「Hug Me Bear」的毛絨拖鞋，共推出棕色與白色，其材質採用柔軟的羊駝毛、海馬毛以及綿製作而成，其中，此款小熊拖鞋還能夠自行調整手腳的擺放位置，進而讓使用者有更舒適的體驗。

▲手腳能夠自行調整位置。（圖／翻攝自Net a Porter）

▲共推出棕色與白色。（圖／翻攝自IG@vetements_official、Net a Porter）

由Vetements推出的「Hug Me Bear」毛絨拖鞋，因造型可愛又具有創意，所以白色款目前已經銷售一空，不過，棕色款還可以在Net a Porter買到，售價為美金990元（約台幣30,700元），如果各位最近想要購買拖鞋，但又不想挑選跟人撞鞋，那麼不妨考慮Vetements推出的毛絨拖鞋哦！

另外，近日也有一雙造型特殊的鞋款引起討論，那就是由Current Mood推出的「起司漢堡厚底鞋」，這雙以漢堡為主題設計的鞋款，由最上層開始的咖啡色，分別代表漢堡麵包、番茄、生菜、紫洋蔥、起司以及漢堡肉，是一款還原度極高的鞋款。然而，這款漢堡鞋的售價相當便宜，只需要美金88元（約台幣2,750元）就能買到，喜歡的朋友可以至Dolls Kill官網購買。

▲Current Mood推出的「起司漢堡厚底鞋」。（圖／翻攝自Dolls Kill）

▲以漢堡為主題設計的鞋款。（圖／翻攝自Dolls Kill）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App