酒醉哥躺火車鐵軌大睡　遭喚醒後90秒「跌趴高壓電纜」當場烤到冒煙！

▲英國男酒醉後睡溫布頓車站遭電到冒煙慘死。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

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人人都會狂歡的時候，在幾杯黃湯下肚後，一定要確保有同行親友或是自己是平安的到家。英國溫布頓日前傳出一起酒醉悲劇，一名男疑似因為喝酒過量太醉，神智不清的躺在溫布頓火車站的鐵軌上，沒想到卻慘遭電擊慘死，死狀甚至相當被一旁的監視器全部拍下。

根據英國《太陽報》報導，一名喝醉的男子因為意識不清，疑似墜落軌道上後竟然直接睡著，火車站的警察試圖叫醒他，男子在聽到呼喚後有想要移動，但因為精神不濟在移動了兩步之後再度跌倒。但這一次男子卻是跌在高壓電纜鐵軌上，立刻觸電的情況下，男子因為遭到電擊橫躺在軌道上開始全身抖動，甚至冒出陣陣的白煙。

▲男子當場被電到冒煙。

火車站立刻撤離了月台上的旅客，並且通知警消前來救援，目擊者表示，眾人就這樣看男子站起來後又跌倒，他穿著得相當體面，年約20多歲，不像是街友的樣子，當時男子被叫醒後一度站起來約90秒接著跌倒，「目睹這一切讓我心裡相當恐懼。」

在目擊者所拍下的照片中，可以看到男子原本是將自己橫跨在鐵軌上，臉上蓋著衣物，直接呼呼大睡，卻沒想到被叫醒之後因為重心不穩、精神不濟再度跌倒，遭到電擊身體冒煙的過程也被拍下，場面驚悚。