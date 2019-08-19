必收解構鞋來了！SacaiＸNike LDWaffle、Blazer五色齊發　9／12登陸全台

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一延再延的超夯聯名鞋款Sacai X Nike LDWaffle，經過不斷的更改發售日期後，終於透過官方正式確認了相關資訊，並且除了大家關心的LDWaffle以外，雙方還將帶來2款Sacai X Nike Blazer，而下面就帶各位一覽最新發佈的鞋款細節。

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▲官方正式發佈Sacai X Nike聯名。（圖／翻攝自Nike）

此次的Sacai X Nike聯名系列，共帶來2款鞋型與5款配色，分別為擁有黑白、白灰、粉綠的LDWaffle以及黑白、灰白的Blazer，而這2款鞋型皆由Sacai的創始人阿部千登勢（Chitose Abe）打造。其中，阿部千登勢是一個善長進行解構和重建的設計師，所以當初雙方還在研究LDWaffle設計的初始階段時，便從2雙不同鞋款中各找了2張照片，然後折疊在一起，進而啟發設計這雙鞋的靈感。

▲以黑白、白灰、粉綠打造的LDWaffle。（圖／翻攝自Nike）

▲中筒設計的Blazer。（圖／翻攝自Nike）

然而，自2014年Nike與Sacai建立關係以來，阿部千登勢就用自己特有的風格來詮釋跑步風格，並且Nike的特别項目資深總監Fraser Cooke表示：「當Sacai剛於國際脫穎而出，並展現自己獨特美學時，我們立刻發現阿部千登勢擅長混搭運動服飾與高級時裝，所以我們才會對Sacai充滿興趣。」

全新發佈的Sacai X Nike LDWaffle、Blazer聯名系列，將於9／12在Nike指定專賣店發售，而LDWaffle與Blazer的售價預計與上回相同，分別為台幣5,400元以及台幣4,500元，有興趣的朋友，千萬別錯過原價入手的機會！

sacaiofficial（@sacaiofficial）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 15 日 上午 3:16 張貼

此外，南韓明星GD（G-Dragon）所主理的品牌PEACEMINUSONE，日前曝光與Nike合作打造的Air Force 1鞋款，而設計將以搶眼的「雛菊」鞋舌、「刮刮樂」鞋面以及刷漆中底為主，不過，由於GD目前正在服役中，所以預計該鞋款將於今年秋季發售。

@soles.for.less 分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 13 日 上午 12:32 張貼

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