華為豁免令19日截止　路透：川普政府擬延長期限90天

▲ 華為案已成為美中貿易戰的重要談判籌碼之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

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美國5月發放臨時許可證給中國通訊設備大廠華為（Huawei），期限將於本月19日截止。但根據多名消息人士的說法，商務部將延長臨時許可證效期90天，讓華為得以繼續購買美國產品，為現有客戶提供服務。不過，中國外交部及華為均未對此做出立即回應。

路透社報導，華為案目前已經成為美中貿易戰的重要談判籌碼之一，而這項最新措施能讓華為維持現有的電信網絡，並持續為華為裝置提供軟體更新。但消息人士強調，美國總統川普（Donald Trump）預計在本週末與中國國家主席習近平電話熱線討論華為相關事務，在臨時許可證是否確定延長仍不明朗，在19日的最後期限之前，還是有可能會出現變數。

談及此事，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）16日晚間並未透露太多細節，僅提到臨時許可證的效期截止日為19日，「到了禮拜一的時候，我會告訴大家（是否延長效期的）最新消息。」

今年5月15日，美國商務部把華為和附屬事業列入美國出口管制「實體清單」（Entity List）；根據川普政府的說法，華為涉及違反美國國家安全或外交政策利益相關活動，因此才會將其列入黑名單。當月20日，當局核發臨時許可證，效期至2019年8月19日，允許華為購買美製產品，避免中斷現有網路及設備運作。

▼ 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）。（圖／路透）