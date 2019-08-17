川普想買下「格陵蘭＋5萬居民」　丹麥政壇冷笑：他認真的話就是瘋了！

▲傳川普想要買下格陵蘭島，震驚國際。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

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美國總統川普日前傳出想要買下丹麥最大島「格陵蘭」，對此丹麥政壇引起不少的騷動，認為川普這樣的想法根本「想太多」，外界也抨擊川普是錢太多，才會動出如此荒唐的歪腦筋。

格陵蘭位於冰島西北方，介於北大西洋、北極海之間，島上大多被冰雪覆蓋，擁有豐富的天然資源和地緣位置讓格陵蘭一直以來都被丹麥捧在手掌心。知情人士表示，川普就是看中地緣政治的好處，曾經問過幕僚、顧問「有沒有可能買下格陵蘭」的可能。

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格陵蘭過去為丹麥自治領土，經濟幾乎仰賴丹麥支持，因為戰略位置優越、礦物資源豐富，多年來受到美、俄、中等大國注意，川普9月將預計出訪哥本哈根，當時也將跟丹麥、格陵蘭總統討論北極相關議題。對於川普想要買下格陵蘭的想法，丹麥前總統拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在推特上調侃「這是愚人節玩笑吧？就過時了！」

丹麥人民黨外交事務發言人表示，如果川普以為丹麥會把5萬民眾賣給美國，他還認真思考過這件事，只是證明川普真的瘋了！此外丹麥國會議員拉森（Aaja Chemnitz Larsen）也表示，「我想大部分的格陵人都會說謝謝，不用。因為屬於丹麥會比屬於美國好！」

▲格陵蘭島地理位置優越，天然資源豐富大國其實相當覬覦。（圖／路透）