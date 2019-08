富商性侵身心受創！受害女提告求償1億美元　揭「按摩＝性行為」招攬始末

▲ 此次提告的2名女子身分並未曝光,當局分別以「Jane Doe 1」、「Jane Doe 2」代稱。圖為艾普斯坦的紐約曼哈頓上東區豪宅。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)10日輕生,繼本周一名女性提出首起民事案件後,另外2名女子15日晚間在曼哈頓的聯邦法院提出告訴,針對他的資產及當時的「招募人員」(recruiter)要求1億美元的賠償,因為該名招募者引誘2人至曼哈頓上東區的豪宅後,艾普斯坦不但違背女子意願強行觸碰她們的乳房及私密處,甚至逼看他自慰。

美媒CNBC、紐約每日新聞報導,此次提告的2名女子身分都是有抱負的模特兒,年約18歲及20歲,當時正在餐廳上班,但因經濟狀況不佳,接受了女性招募人員「Sue Roe」提供高達數百美元的豪宅按摩工作。

▲ 艾普斯坦生前涉嫌性侵未成年少女、販運人口從事性交易。(圖/路透)

只不過,在某次的按摩中,艾普斯坦態度變得相當強硬,出現性侵犯舉動,且在沒有任何警告的情況下,伸手觸碰其中一名女子「Jane Doe 1」的乳房及私密處,當場自慰到結束。2天後,另外一名受害女子「Jane Doe 2」也被帶到紐約曼哈頓上東區的豪宅內,同樣遭到艾普斯坦性侵。

此外,招募者「Sue Roe」甚至向2名女子提供「物色其他想要賺錢的女子」等相關工作,最終遭到原告拒絕。

▲ 多名抗議人士上月7日在聯邦法院外舉著艾普斯坦的照片,以示不滿。(圖/CFP)

原告宣稱,這段慘痛過往使得她們心理受創,甚至已經影響到生活層面,「如今艾普斯坦觸法的案件屢屢登上新聞媒體,多到無法避開,每天都必須歷經當年遭受性侵的感覺。」

根據原告律師布魯姆(Lisa Bloom)所屬公司的主張,艾普斯坦生前的生活傷害許多女孩及婦女,呼籲他的受益人可以在他死後做出正確選擇,撥出受害者賠償基金,讓被害人的律師能夠在提供證據的情況下爭取公平且迅速的補償,而不是選擇踏上打官司這條長期鬥爭的路,「如果不這樣做,我們將為我們的客戶在法庭上開戰。」

Last evening we filed a lawsuit against Jeffrey Epstein's estate and a female recruiter on behalf of two of his victims. We are talking to five other victims currently and vetting their claims. We demand that Epstein's estate to do right by all the girls and women he abused. pic.twitter.com/nnuNPHoiz5

起訴書以「Sue Roe」代稱此案當中的招募者,另外多名被標記為「Roes 2-10」的人也被列為被告,且提及艾普斯坦與他的助理同事們都用「按摩」一詞委婉代稱性行為。而此一說法與其他女性的說法一致。

時間拉回14日,當年才14歲的阿勞斯(Jennifer Araoz)對艾普斯坦的資產、前女友麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)及另外3名共犯提出告訴。根據她的說法,當年招募人士在中學的校門口上前與她說話,強調艾普斯坦可以在經濟方面提供協助;接著,艾普斯坦在瘋狂送禮後開始要求按摩,接著歷經多次性侵及痛毆。

報導指出,聯邦調查局(FBI)目前仍持續調查此案,且艾普斯坦與知名政治人物、投資者、學界教授甚至皇室成員都有密切關係。根據受害者的說法,她們當年幫艾普斯坦工作時,被指示與其他有權有勢的人發生性行為。

►法庭文件公開曝「富商荒淫勾當」!送少女供權貴玩樂…一天爽3次才過癮



►荒淫富商女密友招募+養成性奴 傳與FBI合作…曝光英皇室性醜聞

►富商荒淫「女幫凶」起底!招攬性奴誆按摩 如今開公司晉升上流社會

▼ 艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James)的房產。(圖/路透)