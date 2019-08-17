66架F-16V…史上最大規模對台軍售「觸怒北京」　紐時：讓貿易戰複雜化

▲美國務院批准對台出售66架F16-V。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

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中美貿易戰持續至今，大幅改變全球兩大經濟體間的關係，更加劇了股市動盪。《紐約時報》指出，如今美國通過有史以來對台最大規模軍售案，更有可能觸怒北京當局，讓兩國爭端更加複雜化。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已經簽署備忘錄，核准對台出售共66架、價值數十億美元的F-16V戰機，預計送往國會後不會提出反對意見。

過去幾周以來，美國會兩黨議員皆指責川普政府，不斷拖延對台軍售案，以避免對正在進行中的中美貿易談判產生危害，甚至以此做為談判籌碼。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）向來支持對台軍售，並持續推動白宮對台灣的支持，聯邦眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）也透過聯合新聞稿指出，「表明美國對印度太平洋地區安全與民主的承諾，強化台美關係，嚇阻北京干涉。」

但部分人士認為，美國此舉將觸怒北京當局，中國可能會採取報復手段，對美國企業實施制裁。中國大陸外交部發言人華春瑩16日表示，美方此舉破壞一中原則、侵犯中國主權、嚴重干涉中國內政，「美方須立刻停止，否則，中方必將作出強烈回應，由此造成的一切後果將由美方承擔。」

這是川普任內第四次對台灣出售武器，前兩項總額不到20億美元，但7月批准售台M1A2T戰車等逾22億美元軍備，就引起北京強烈不滿，《紐約時報》指出，歐巴馬政府、布希政府都曾批准對台軍售，但為了避免在關鍵時刻惹惱北京，都審慎考慮了出售時機。

Trump administration plans $8 billion fighter jet sale to Taiwan, angering China - The Washington Post https://t.co/lJjkort5Q5

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「中國當然會譴責這筆交易，但這些反對都是基於政治上的，而不是軍事上的」，除非中國找藉口不進行磋商，否則不太可能會影響到現行的貿易談判。

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