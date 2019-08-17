金正恩超嗨握拳！　北韓官媒：昨射「新武器」完美擊中海上小島

▲ 金正恩舉起雙手，對試射成果相當滿意。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

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北韓16日早晨無預警發射2枚飛行物，已經是7月底至今第6次試射武器，以此對現正進行中的美韓聯合軍演表達抗議。北韓官媒《朝中社》17日證實，昨天在領導人金正恩親自指導之下試射「新武器」，且飛行物準確擊中咸鏡南道吉州郡舞水端里外海的小島。

《朝中社》報導，「金正恩同志8月16日上午再度指導新武器試射。」文中針對近期北韓一連串武器開發現況指出，「尖端武器開發成果是主體性國防工業發展史上前所未見，取得奇蹟般的勝利，將成為強化防衛性國防能力過程中劃時代的轉捩點。」

▲▼ 北韓16日往東海（日本海）發射2枚飛行物。（圖／朝中社）

然而，《朝中社》對10日及16日試射的飛行物皆以「新武器」帶過，僅稱其發出震天巨響及耀眼的強光，從地面強力射出，「此次試射也展現出完美的結果，鞏固我們對此一武器體系的信心。」

金正恩則表示，「擁有並持續強化誰都無法侵犯的無敵軍力是黨的國防建設目標。」他強調，將讓所有欲對北韓玩火的勢力打消念頭，「面對我們的主體兵器，不管是誰都將束手無策。這是我黨的國防建設構想及不變的意志。」

南韓聯合參謀本部16日上午8時1分及16分左右（台灣時間7時）捕捉到北韓江原道通川郡北方一帶往東海發射的2枚不明短程發射體，高度約30公里，射程約230公理，最大速度超過6.1馬赫。

外界推測，北韓16日發射的武器為是KN-23型北韓版伊斯坎德爾短程彈道飛彈、新型大口徑可控型火箭炮及新型戰術地對地彈道導彈其中之一。3種新型武器皆使用有利於快速發射的固體燃料，預料未來將取代使用液體燃料的舊型飛毛腿飛彈。