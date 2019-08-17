挑「聯合軍演結束當天」出訪南韓　美國北韓特使重啟實務協商

▲ 據傳畢根未來可能接下美國駐俄大使一職。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

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主導美國北韓無核化談判的美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）將在20日美韓聯合軍演結束當天出訪南韓，停留至22日。儘管北韓近來不斷試射武器，挑起朝鮮半島緊張情勢，外界多猜測，美國及北韓間實務協商在軍演結束後將有所進展。

南韓國防部今（17）日稍早宣布，畢根19至20日將出訪日本，20日至22日則出訪南韓，為達成北韓最終、充分驗證的無核化（FFVD），將與日韓當局者會面。

美國總統川普（Donald Trump）10日在推特上透露，收到來自北韓領導人金正恩的親筆信。金正恩在信中提到，希望在美韓軍演結束後重啟協商。《韓聯社》報導，畢根預計到訪南韓的20日正是現正進行中的美韓聯合指揮所演習（CPX）結束的日子，展現出美國在軍演結束後重啟對話的意志。

韓媒推測，畢根訪日期間將確保美國及日韓間對北韓問題的互助立場不會受到日韓貿易戰影響；訪韓期間與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳等官員會晤，以應對未來美國及北韓間的對話；是否將在板門店等地與北韓人士會面也格外受到關注。