與庫克共進晚餐！川普信心滿滿：蘋果會在美國投資很多錢

▲川普與庫克曾在今年3月見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

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美國總統川普（Donald Trump）當地時間16日傍晚在推特上表示，他將與蘋果CEO庫克（Tim Cook）共進晚餐，並指蘋果將在美國投資大筆金錢。這不是庫克第一次與川普見面，截至目前蘋果公司與白宮還未給予相關回應。

川普在推特上寫著，「今晚將與蘋果的庫克共進晚餐，他們將在美國花大筆錢投資。」蘋果（Apple）15日才宣布，該公司及其供應商在全美50州累計創造了約240萬個工作機會，目前蘋果在全美國直接雇用9萬人，2023年可望再創造2萬個工作機會，並為美國經濟貢獻3500億美元（約新台幣11兆元）。

▲川普在推特宣布將與庫克共進晚餐。（圖／翻攝自川普推特）



中美貿易戰延燒至今，蘋果受到不小衝擊，不過川普日前宣布將延後到12月15日才對中國電子產品加徵關稅，延後加徵關稅的商品包含iPhone、Macbook等，不過AirPods、Apple Watch和HomePod的關稅將於下月如期生效。美國銀行（Bank of America）推測，若是對iPhone及其他主要的蘋果產品加徵10%e關稅，可能導致該公司股價每股下跌50至75美分。

