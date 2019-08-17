兩黨都挺！F16V對台軍售案　美國參眾院外委會表態支持

▲川普政府推動對台出售F-16V軍售案。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者王致凱／綜合報導

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川普政府推動對台出售F-16V戰機，消息傳出後，美國聯邦參議院和眾議院外委會主席16日均發表聲明表示，樂見於川普政府此一軍售案，共和、民主兩黨議員均對此表示支持。

華府知情人士先前向媒體透露，川普政府計畫繼續推動價值80億美元的F-16戰機對台軍售案，已經向國會參院外交委員會和眾院外交委員會提出此案，做非正式評估。

參議院外委會主席、共和黨籍參議員芮胥（Jim Risch）16日發表聲明表示，他樂見於向台灣出售F-16V戰機，提升台灣「捍衛其領空的能力」。眾議院外委會主席、民主黨籍眾議員恩格爾（Eliot Engel）與首席議員、共和黨籍的麥考爾（Michael McCaul）16日也發表聯合聲名表示，此次軍售案釋出「強烈訊息，表明美國對印度太平洋地區安全與民主的承諾。」

根據美國《國防新聞》（Defense News）報導，美國國務院已經於15日晚間向國會提交軍售案，由參眾兩院外委會進行非正式審查與批准。之後，還要經過為期30天的正式審查程序，待批准後，國務院便可向台灣正式提出報價。

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