澳洲4城市「反送中」集會…中國留學生舉五星旗包圍　唱義勇軍進行曲

▲中國留學生舉五星旗，包圍澳洲「反送中」人士。（圖／翻攝自環球網）



記者王致凱／綜合報導

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香港政府修訂《逃犯條例》引發的「反送中」抗爭，至今已經持續2個多月，澳洲多地也有大學生舉行集會，主張「和香港站在一起」。16日澳洲共有4座城市發生類似集會，其中在墨爾本一場類似集會中，有不少中國留學生到場高舉五星旗包圍親港人士，同時一邊高唱《義勇軍進行曲》。

自7月份以來，包括布里斯本的昆士蘭大學、坎培拉澳大利亞國立大學、墨爾本蒙納許大學、雪梨的雪梨大學等均有支持香港示威運動的遊行活動。當地時間16日晚間7時（台灣時間下午5時）左右，墨爾本維多利亞州州立圖書館前也有一場類似集會。

過程中，有支持中國政府的中國人士手持五星旗和「我支持香港警察，你們可以打我了」布條到場呼喊口號，並與現場人士發生推擠。從網傳影片可見，現場友人號召群眾高唱中國國歌《義勇軍進行曲》。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，現場人群大約有600人，警方迅速將兩派群眾分開，避免衝突擴大。維多利亞洲警方證實，有2名男子因涉嫌傷害嫌而遭訊問，但隨後就被釋放，活動中沒有人員受傷。

報導指出，與此同時在阿得雷德（Adelaide）的南澳大學校園也有大約80名親港人士集結，隨後又有100多名親北京人士抵達現場與其對峙。另外在雪梨和布里斯本也有類似情況發生。報導指出，示威者多為親香港或親北京的留學生，過去2周以來經常因立場不同而發生摩擦。

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