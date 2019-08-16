東區初衣食午鬧「鬼」！doublet主理人來台惡搞　小丑毛衣藏驚喜

▲onefifteen初衣食午的驚悚奇幻大秀。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

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潮流和叛逆顯然逐漸成為時尚主流，複合式精品店初衣食午onefifteen就特別集結四個近期話題十足的日本潮流品牌：「doublet」、「UNDERCOVER」、「Maison Mihara」及「Fumito Ganryu」，選在人來人往的忠孝復興鬧區上演一場驚悚搞怪的奇幻大秀。

▲（依序）紅色反織設計顛倒人形毛衣 NT28,580；拍立得顯影連帽上衣 NT18,980。（圖／品牌提供）

doublet設計師兼主理人井野將之此次也現身初衣食午參與活動發表，他曾經獲得時尚界奧斯卡之稱的「LVMH Prize 青年設計師大獎冠軍」，旗下風格充滿鬼魅卻不恐怖的時尚氛圍。

此次秋冬系列亮點包括刻意裡布朝外反穿的毛衣以及T-shirt。正面看起來就像是穿反了的上衣，背面還印上英文「Ask me about my inside out」（來問我衣服怎麼穿反了）。更加趣味的是，只要將上衣往上掀過頭，在衣服內側的鬼臉圖騰，就能夠讓你一秒變身。更有拍立得顯影連帽上衣，背後佈滿照片，其實一打開相機閃光燈，就能讓各種鬼怪瞬間現形，在細節中藏入各種彩蛋給人意想不到的驚奇。

▲（依序）UNDERCOER x VALENTINO 對比色圖騰毛衣NT$32,580；紫色人影卡其底長大衣NT$86,980。（圖／品牌提供）

熟知日本時裝品牌UNDERCOVER 的粉絲，一定相當期待設計師高橋盾與VALENTINO的秋冬聯名款，融入美國推理小說家愛倫．坡(Edgar Allan Poe)、音樂家貝多芬與 UFO 幽浮等趣味元素，搭配高級訂製工藝刺繡及緹花的手法，將UNDERCOVER詼諧有趣的圖騰與大衣、毛衣做結合，詮釋高級玩味和時裝的戲劇性。

▲（依序）綠色飛行拼接長版外套 NT$68,580；紅格紋長版外套 NT$54,780。（圖／品牌提供）

同樣充滿搞怪趣味的就屬Maison Mihara，在本次設計中融入賭場遊戲中的元素，例如骰子、輪盤、撲克牌…。更可以看到有如賭場彩票被裝置在衣物之上，頗有趣味感。同時也選擇了二戰後50年代的美國其時空背景靈感，運用了大量丹寧以及軍裝風格的元素，詮釋他對這個狂野自由年代的幻想。

▲FUMITO Ganryu展現日本極簡文化，（依序）藍色斗篷夾克 NT$38,680；白色和服拉鍊夾克 NT$19,380。（圖／品牌提供）

另外像是Fumito Ganryu這一代表日本文化的特色品牌，褪去過多的裝飾，留下柔和的線條以及恰到好處的紋理。黑灰白及海藍是這一季的主色調，沉穩簡單卻也更能襯托出設計的線條及輪廓，是極簡主義者最難以抗拒的款式。系列中透過異材質的混搭呈現出設計的多樣性及層次感，每一樣單品都結合設計感及實穿性，適合全日穿搭。不妨抽空來到初衣食午，好好聆聽文化和潮流的交響曲。

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 16 日 上午 12:46 張貼

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