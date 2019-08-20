沙拉別亂吃！小心不瘦反增胖　想減肥你應該「這樣吃」

什麼！別開玩笑了，吃沙拉竟然不會瘦？許多愛美想瘦的女孩一定都有過同樣的處境，三餐不敢亂吃，能吃少就吃少，而沙拉似乎也成為我們肚子餓時的首選。不過，女孩們，快先丟掉手邊的輕食菜單，想要瘦得健康有效率，「沙拉」可不能沒有規律地亂吃！

生冷食物，多吃反而胖！

有沒有發現，明明都以沙拉果腹，看似吃得少又清淡，怎麼還會胖？營養師解釋，沙拉屬於生冷、寒涼的食物，日常飲食若吃太多，會導致身體血液循環及代謝機能變差，進而影響內分泌及荷爾蒙失調，另一方面吃太多水果，糖分攝取過多，也會增加身體負擔。

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現代上班族缺乏運動，若一昧的只依靠沙拉來果腹、控制體重，小心瘦身不成，營養、健康和女性最在乎的子宮呵護都流失了！

沙拉配料更是致胖兇手

光吃生菜難免有些單調，市面上的沙拉品項百百種，最讓人著迷又能充飢的，莫過於兼具美味和口感的凱薩沙拉，但你知道嗎，沙拉上灑的麵包屑、蒜香濃郁的凱薩醬、甚至增添口感的堅果，每項配料細細數來，光這一盤沙拉的熱量，也足夠抵一餐了！

但比起以澱粉為主食的正餐，沙拉甚至還不足以滿一天的營養所需，營養不良、內分泌失衡，即使獲得一時的「虛瘦」不過幾個月復胖機率還是很高。

均衡營養才是關鍵，吃沙拉不如吃火鍋？

老話一句，過與不及都是致胖的元兇，相同的營養速攝取過多，身體會將多的份轉化成脂肪儲存，由此可見，就是因為妳傻傻地亂吃，難怪瘦都瘦不下來！

與其只依賴生菜沙拉當正餐，不如「吃得好，搭配運動」，在南韓女明星們的私房減肥菜單中，生菜一直都只是微不足道的小配角，蛋白質、油脂、少量澱粉和蔬果掌握正確的飲食搭配，例如以清湯為基底的肉片小火鍋（加工火鍋料要避免）或是營養均衡的雞肉蔬菜粥，才能瘦得健康又有效率。

輕食菜單可以這樣改

倘若還是想將沙拉作為三餐中的一餐，可以將原本蔬菜類、水果類為主，以少量主食類（麵包丁）作陪襯的生冷基底，添加上鮪魚、雞肉（蛋白質類）、水煮蛋（蛋白質類）、地瓜（主食類），亦可增加整體營養，又可增添飽足感。又或者，將生菜換成川燙青菜，搭配糙米飯或南瓜粥和一顆蛋，也能調配清爽無負擔的減肥餐喔！

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