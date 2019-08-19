學日本女孩這樣染！IG爆紅的「雙層染髮」實用度100%

編輯 / Lily

到了夏季，許多女生都想換上新髮色營造新印象，近來尤其漂染髮最為盛行，但要染特殊色之前，必須先經過漂髮動作，導致大家裹足不前。一來擔心傷害髮質、二來怕退色太快，再來考慮工作性質，如果你有以上顧慮，不妨試試現在日本正夯的雙層髮色。

請繼續往下閱讀...

Tanaka moeko（@moe.928）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 6 日 下午 4:59 張貼

滑開IG發現許多日本女孩正流行這樣的染髮，也就是將頭髮分成內、外層，或是上、下段將特殊鮮豔的顏色放在內層，這樣的局部漂髮不僅能減少髮質傷害，更適合一些平常上班、上學不能太浮誇的女生，只需要將頭髮綁起就能擁有多種變化。

ナツ/山本夏広（@natsu.earth）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 8 日 上午 3:08 張貼

平常想要不引人注目，就將頭髮自然垂落，若是想要表現特殊髮色時，利用綁髮就能讓髮色全都露，更有人將多種顏色藏在內側，即便挑個3色混搭也不怕太over。

髮型師建議在漂染頭髮前，請盡量維持正常作息和飲食，也可以先刻意2~3天不洗頭，利用天然分泌的油脂來保護頭皮，將頭皮傷害降到最低，就不怕在漂髮過程中覺得頭皮會有刺癢等不適感受。

很多人擔心漂染會使頭髮容易斷，頭髮是否容易斷裂和髮質強韌度有關，若你本身髮質脆弱乾燥，可以在漂髮時加入能強化強韌度與彈性的護髮成分，深入頭髮皮脂層內被化學藥劑破壞的組織排列，即可預防染髮後髮質變得脆弱情形。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App