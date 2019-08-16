柯羅莎挾暴雨撲韓已2死！民宿母子遭暴漲溪水捲走　61歲婦屍體尋獲

▲ 柯羅莎為南韓帶來暴雨，江原道高城郡土城面元岩里居民因溪水暴漲受困。（圖／江原道消防本部）

記者陳宛貞／編譯

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南韓江原道東臨東海（日本海），15日受到柯羅莎颱風影響，降下暴雨。強降雨導致溪水暴漲，江陵市一對經營民宿的母子晚間為查看周邊災情出門，就此失蹤。當局今（16日）晨找到61歲趙姓婦女屍體，但她37歲羅姓兒子目前仍下落不明。

綜合韓媒報導，趙姓婦女住在首爾附近的女兒15日晚間8時45分左右報案指出，當天下午2時30分左右，母親說要和兒子去看看民宿周圍的情況，出門後便失聯。警消獲報後立刻展開搜索，16日凌晨1時10分不得不暫停工作，清晨5時重新展開搜救，16日上午7時36分左右在王山面旺山里一處溪谷找到趙女屍體，地點在距民宿約2公里遠的下游處。

江陵消防署人士說明，趙女及兒子當時沒有帶手機出門；考慮到失蹤地點及屍體尋獲地點間的距離及天氣狀況等因素，認為他們應是遭15日因暴雨而高漲的溪水捲走，目前投入逾250名人力，持續搜索羅姓男子。

根據江原道地方氣象廳，15日受到今年第10號颱風柯羅莎影響，降雨量達到196毫米。15日午夜0時左右在蔚山市東區海邊散步的一名27歲男子也突然失蹤，3個多小時後在50公尺外的海上被發現時已經死亡，疑似是遭高漲的海水捲走。