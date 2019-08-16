川普：阻止槍枝暴力應加開精神病院　不是槍枝管控

▲川普針對連續兩起重大槍擊案回應，希望在全國加開精神病院。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

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「美聯社」報導，美國總統川普周四(15日)在新罕布夏州(New Hampshire)參加造勢活動時表示，本月在俄亥俄州、州發生兩起大規模槍擊案後，他希望關大家多關注精神疾病，以防止槍枝暴力事件再度發生。

川普在活動中說，他希望在全國加開精神病院，但並未提供計畫和相關細節。川普又說：「我們將把有心理疾病的危險人士帶離街頭，那樣我們就不用害怕他們。現在的一個大問題是：許多有嚴重精神病的人仍然在街上趴趴走。」

據《國會山報》報導，川普當天還表示，會「永遠支持第二修正案」。該修正案保障人民擁槍及攜帶武器的權利。川普說：「 是人扣下扳機，並非是槍自己會扣扳機。」

事實上，上述兩起大規模槍擊案造成29人死亡後，美國國內再度掀起關於管控槍枝的巨大聲浪。目前白宮和國會都正在研究新的槍枝管理法：包括加強對購槍者的背景調查、實施「紅旗法」(允許民眾尋求法院命令進行干預，暫時阻止有可疑意圖的人獲得槍支)等，以減少槍枝暴力事件的發生。

《國會山報》又說，儘管川普最近也曾表示支持更嚴格的購槍者背景調查，但他在周四的言論將使得控槍問題再度陷入難解的僵局。