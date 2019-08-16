吳思賢跳破褲子險走光！偏愛直筒款秀翹臀　穿上後必做「一件事」

▲吳思賢分享丹寧褲穿搭技巧，加碼爆料跳破褲子的糗事。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

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小樂吳思賢帥氣模樣和演藝實力受到不少粉絲喜愛，16日更現身示範日本丹寧品牌EDWIN經典E-FUNCTION系列的重生款。而他也大方分享自己穿著牛仔褲時的必做的一樣穿搭小技巧，更加碼爆料曾經有過跳破褲子的糗事。

▲吳思賢示範EDWIN E-FUNCTION系列褲款。（圖／記者林敬旻攝）

吳思賢工作滿檔，下半年堪稱零假期，新專輯和新劇都會馬上和大家見面。此次穿著品牌日本丹寧品牌EDWIN的E-FUNCTION系列直筒褲和外套帥氣登場。提到最愛的褲款，小樂更是滔滔不絕，「今年更喜歡3D立體剪裁的直筒褲，加入了彈力纖維，就算練舞活動都能穿。」不過一定會在穿上之後反折褲管，坦言注重細節搭配，唯有這樣才能露出襪子和鞋子。

一向偏好緊身褲款的小樂，也自爆當年的糗事經過，「曾經在校園表演時，因為跳舞幅度比較大，下台才發現跳破褲子。」印象深刻一直記到現在，至於內在美有沒有被人看到就不得而知了。

▲吳思賢自爆因褲子太緊，跳舞時不慎裂開。（圖／記者林敬旻攝）

另外，吳思賢也對身材管理有一套，即使工作忙碌還是會兼顧運動，像是穿牛仔褲時，就非常注重臀部線條，因此常常跟老闆黑人一起游泳鍛煉。對此，小樂誇下海口表示，「身材不會輸黑人哥，但是身高可能會。」他也承認日常的自戀行徑，在家都會忍不住照鏡子和自己對話，「你選這套衣服是對的，是你成就這套衣服。」讓現場哈哈大笑。

▲經典款E-FUNCTION重生，吳思賢喜愛3D剪裁直筒褲，NT$3,690。（圖／記者林敬旻攝）

E-FUNCTION系列褲款在2000年初次與大家見面，即將邁入20年歷史，隆重推出了重生系列的改良款式，比起過往褲款更加貼膚、彈力舒適。像是吳思賢偏好的3D直筒褲，將車線向前移動，細節「E」代表E-FUNCTION，處處可見品牌用心。另外，針對年輕人設計的錐形褲款，別具修身效果，大口袋設計營造出獨特的復古工裝感。或是360度全方位彈力修身褲，使用T400底紗，宛如第二層肌膚，不怕夏天的濕熱感，標榜能在運動時穿著，成為年輕族群的首選。

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