應對槍擊　川普直言「多蓋心理治療設施」：沒人想要瘋子擁槍

▲美國總統川普談及槍枝議題。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

請繼續往下閱讀...

美國近期發生多起大規模槍擊案，再度引發是否禁槍的討論。對此，總統川普（Donald Trump）15日表示，應建立更多心理治療機構來應對槍案，「我希望人們記住精神疾病這個詞，這些人有心理疾病，沒人談論這個，但這些是有精神疾病的人。」

CNN報導，川普前往新罕布夏州（New Hampshire）的集會前，他15日表示，將會密切注意槍枝的整體情況。他把焦點放在罹患精神疾病的族群上，認為美國應該多建立心理治療設施。

川普認為，如果看看過往的時代，很多類似的機構關閉了，心理有狀況的人們被允許來到街上，「這對我們國家來說是可怕的事情…我們的很多對話，都與必須建立機構的事實有關，我們不能讓這些人出現在街頭。」

總統發表這番言論不到2周前，德州艾爾帕索、俄亥俄州代頓接連發生大規模槍擊事件，造成數十人死亡。就在14日，費城一名男子才與準備掃毒的警方展開槍戰，對峙起碼8小時，造成6名警察受傷。

與本周稍早的態度相比，川普似乎更把重點帶往精神疾病的層面。川普13日聲稱，許多共和黨人都支持他，推動嚴格的買槍背景審查，他相信自己必須採取具體措施，而不只是象徵性的舉動。

目前還沒有證據表明川普正在施加壓力，是否有具體法案會通過還是未知數。隨著2020總統大選越來越近，來自擁槍者的支持至關重要。

川普15日稍晚表示，他一直在與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）討論背景審查立法，「我們都不想看到瘋子擁槍，但我也希望去記住，心理疾病是所有人都不想談論的。」他補充，槍本身不會扣板機，做出行為的是人。

►►濫殺51人…紐西蘭恐攻槍手獄內「自由收發」信件 寄6頁親筆信給俄國鐵粉



►►艾爾帕索搶手坦承…「就要殺墨西哥人」 犯案前宣言：西語裔入侵美國的代價