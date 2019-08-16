8年內戰「最後戰略重鎮」　敘利亞政府進逼…蘇愷22型戰機遭擊落

▲敘利亞聖戰士組織沙姆解放組織。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

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敘利亞政府與叛軍在北部伊德利卜（Idlib）省戰鬥，其中一架軍用蘇愷（Sukhoi）22型戰機遭到擊落。聖戰組織沙姆解放組織（HTS）宣稱是他們做的，並釋出機長被挾持的影片。根據了解，此地自從2014年以來就被叛軍佔領，地處重要戰略位置，被視為8年內戰之中，最後一個重要據點。

▲敘利亞政府軍對伊德利卜省地區發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，這一架蘇愷22型戰機從荷姆斯（Homs）軍事基地起飛，在汗謝洪（Khan Sheikhoun）附近遭遇攻擊。阿拉伯敘利亞通訊社（SANA）指出，武裝分子發射的是防空導彈（Anti-Aircraft Missile）攻擊，並且援引一名不具名軍方人員表示，如今還不確定機長的生死。

沙姆解放組織15日釋出「機長被俘虜」的影片，一名自稱「來自70旅的穆罕默德．艾哈邁德．蘇萊曼中校」表示，「我在汗謝洪東部執行任務的時候被擊落，現在和聖戰士在一起。」根據了解，這段畫面沒有透露蘇愷戰機被攻擊的詳細經過。敘利亞人權瞭望台組織（SOHR）認為，機長的確已經被抓住。

▲敘利亞因接連不斷的戰火而殘破不堪。（圖／路透社）

綜合外媒報導，沙姆解放組織過去與蓋達組織（al-Qaida）關係密切，自從2014年起就佔領伊德利卜省汗謝洪地區，此地被視為重要軍事戰略據點。

敘利亞政府受到俄國支持，稱聖戰士不斷違反休戰協議，因此針對此地加強攻擊火力，造成數百平民死亡，數十萬人無家可歸，14日終於宣布，已經大幅挺進，距離叛軍陣地只剩下幾公里。