雅加達沉沒倒數！　佐科威正式提案遷都加里曼丹

▲ 佐科威10月將宣誓就職第二任總統任期。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

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印尼總統佐科威（Joko Widodo）16日正式向國會提出遷都計畫，研擬把首都從人口密集高的爪哇島雅加達，遷往婆羅洲的加里曼丹（Kalimantan）。

綜合路透社等外媒報導，雅加達座落在爪哇島的沼澤地，是全球地層下陷最快的城市之一，且有超過1.4億人居住在爪哇島，面臨人口過剩、交通持續惡化、地層下陷等諸多問題。今年4月，佐科威就提出遷都的想法，並於8月初強調，當局會在完成研究、解決相關問題後，宣布新首都的位置。

「我在此懇請你們的允許，將我們的首都遷往加里曼丹」，身穿傳統服飾的佐科威16日在議會發表國情咨文時提起遷都一事，「首都不僅僅是國家身分的象徵，也代表著國家的進步，這是為了實現經濟平等與正義。」但他並未提到新首都的確切位置。

▲ 雅加達不但面臨人口過剩、交通持續惡化，也有抽取地下水等地層下陷問題。（圖／路透）

印尼國家發展規劃部（National Development Planning Ministry）及國家發展規劃局（BAPPENAS, National Development Planning Agency）早已針對加里曼丹數個地點展開研究審查。

根據國家發展規劃部部長班邦（Bambang Brodjonegoro）去年7月的說法，新首都的開發不會破壞大自然。到了今年6月，班邦估計，遷都費用466兆印尼盾（約330億美元），費時約莫5至10年。

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▼ 雅加達河川布滿垃圾。（圖／達志影像／美聯社）