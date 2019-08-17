行走的時裝伸展台！超模「卡莉克勞斯」的百變穿搭術

卡莉克勞斯（Karlie Kloss）在一次訪談中說到，「我相信善待自己是你所能獲得的強大力量，且投資自己永遠都是值得的事。」 她集結多種才華於一身，不論是模特生涯或是創業之路都有令人欽佩的表現。擁有高挑完美身材的她，百變的穿搭風格皆能展現她非凡的超模架勢。

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出生於1992年8月3日的超模卡莉克勞斯Karlie Kloss，於14歲開始踏上了模特兒的時尚旅程，修長身形加上氣勢台步，讓她不論在走秀或是平面拍攝都廣受各大品牌喜愛，並在2011年首次登上Victoria's Secret大秀的舞台。

2015年時，Karlie Kloss進入紐約大學就讀，並與Flatiron School和Code.org共同創辦為年輕女孩量身打造的軟體工程教學公司「Kode with Klossy」。做超模、做學生、做烘焙、做程式設計樣樣精通的她，在2017年12月更是榮獲富比世「30 under 30」的肯定。

典雅黑白



身為超模，Karlie Kloss的穿搭中其實沒有過多奢華元素，反而以簡約知性的風格為主，在2018年CFDA大獎會場，她身穿一襲Jason Wu的純白縐紗禮服現身，胸前的褶皺細節為極簡的單色禮服增添立體層次效果，加上光澤感的緞面腰帶更加凸顯了超模的完美身段。

Prabal Gurung的挖背開衩洋裝，高明展現Karlie Kloss的修長美腿，禮服邊上精緻的花卉插畫，在聚光燈下有如畫龍點睛的高級藝術品。

宮廷風格的打摺澎袖，搭配上不收邊設計的刺繡針織短洋裝，在古典風格單品中，注入一絲摩登氣息。

Karlie Kloss身穿Brandon Maxwell的乳白色厚質綢緞禮服，再披上高領斗篷，讓垂墜裙襬帶出女王般的高雅姿態。

Karlie Kloss在2018年Met Gala紅毯上，以Brandon Maxwell的純黑露背禮服亮相，沒有浮誇頭飾的加持，反而著重於宗教中保守典雅的元素

一件簡約俐落的V領蝙蝠袖剪裁洋裝，加上低調的Logo腰帶，闡述經典黑洋裝的優雅真諦。

穿著一襲Marchesa純黑禮服，奢華的天鵝絨面料流露高雅氣勢。再加上胸前細緻的繁花收邊，為整體造型增添50年代夢幻華麗的浪漫氛圍。

透紗視角



在由Dior主辦的威尼斯晚宴上，Karlie Kloss一身華麗的刺繡蓬裙禮服，手拿神秘面具，化身文藝復興時期的優雅貴族。

一身Dior黑色的個性裝束，以手紋T恤及俏皮的印花薄紗裙搭配，穿出天馬行空的奇幻異想。

是軍裝？還是禮服？Karlie Kloss穿著低腰紗裙及藏青色襯衫外套，頭上搭配黑軍帽，一身風格不拘的搭配展露出前衛的時髦感。

Karlie Kloss以連身蕾絲洋裝出席2018年Dior秋冬高訂時裝秀秀場，清新俐落的著裝跳脫了蕾絲的婚紗意象，將蕾絲穿出休閒浪漫的風情。

百變褲裝



一身Ralph Lauren的嬰兒粉藍套裝，透過高領衫、西裝外套與大衣的層次堆疊，展現單色調穿搭的時髦魅力。

穿上由設計師好友Virgil Abloh打造的工裝風格套裝，多口袋設計加乘收腰線條，將個性風格另類呈現。

Karlie Kloss以剪裁復古的雙排扣西裝外套及寬褲套裝現身，搭配上Stuart Weitzman的船型跟鞋，象牙白色的優雅裝束中有著一絲70年代女力況味。

Stella McCartney的印花套裝充滿了淑女的姿態，配上尖頭平底鞋，既有職場女性的氣勢也有輕盈休閒的氛圍。

寬鬆隨性的乳白襯衫搭上陀紅色的亮眼絲質喇叭褲，柔軟的面料配上性格剛烈的貓眼墨鏡，將休閒簡約的元素搭出時髦的夏日風情。

經典大衣



如何將全黑裝束穿搭出新穎風格？Karlie Kloss以高領針織上衣配上The Row綁帶寬褲，外搭優雅的A字大衣，將單色調造型穿出無懈可擊的時髦感。

在簡約的黑白穿搭外加上一件深藍色泰迪熊大衣，搭配上反差的紅色低跟鞋，只要在用色上多點巧思，就能讓日常風格跳脫平凡。

身穿一套光澤感十足的緞面西裝外套，搭配上撞色格紋窄裙及蕾絲襯衣，有著若隱若現的性感優雅。衝突紋樣既不繁瑣花俏，反而充滿摩登氣場。

Christian Louboutin的釘釦長馬靴搭配深V刺繡連身褲，加上鎖鍊設計項鍊及Roberto Cavalli褐色皮革大衣，塑造出與眾不同的80年代高雅搖滾風情。

浪漫粉紫



粉紅色調的搭配不在只有少女甜美的註解，Karlie Kloss身穿Carolina Herrera的粉紫上衣及櫻桃紅麂皮裙，明暗對比顯著的配色，使整體造型洋溢高雅氣質。

簡單的白色T恤配上Salvatore Ferragamo的青蓮紫高腰皮裙。一套看似平凡不過的裝束，也能運用突出的色調成為引人注目的時髦焦點。

Karlie Kloss與男友Joshua Kushner一同現身2016年的Time 100慈善晚宴，身穿一襲Victoria Beckham紫羅蘭色連身裙的她，展現簡約中的質感風格，而交往多年的兩人也於2018年7月宣布了訂婚消息。

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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