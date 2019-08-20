《德魯納酒店》IU氣質編髮教學　簡單黑長髮，綁個公主頭就超撩人

《德魯納酒店》開播至今，深深覺得每集都像極張滿月（IU 飾）的時裝秀！不只服裝造型時髦又百變，髮型上也是將黑長髮表現的淋漓盡致～張滿月社長同款編髮教學公開，女孩也能簡簡單單做髮型，讓黑長髮氣質、超撩人～

張滿月社長的髮型教學1：氣質波浪髮型



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因為劇中的滿月社長大多都是以長髮大捲作為基礎，所以第一步驟先讓我們準備電捲棒創造全頭的大波浪髮。電捲棒建議可以選擇使用「28mm」，以外捲方式來燙髮～

沒有電捲棒沒關係，除了利用波浪形板夾夾出水波紋，或是平板夾以「正反捲」來創造自然波浪感，也可以選擇頭髮分半，綁上「兩個大魚骨編」後睡上一覺，起床時就會有自然的大波浪髮型囉～

第二步驟將頭髮先左右邊後，兩邊都取一小束上側髮並綁成一個小馬尾。爾後在小馬尾的結點之上分開一個洞，把小馬尾由外而內繞過分洞，待兩邊對稱繞髮完畢後再收緊做調整。

最後，用尖尾梳抽出一些瀏海碎髮營造「胎毛瀏海」，接著用9mm的捲發棒，以內捲方式增加蓬鬆空氣感，同時也可以修飾沒有那麼飽滿的額頭～這款浪漫十足的滿月社長髮型就大功告成囉！

張滿月社長的髮型教學2：編織公主髮型

抓取右側一小束頭髮後，開始編織三股編，待兩側都取等量頭髮完成編髮後，用黑色髮圈做結。

記得在編髮當下，要隨時將後側頭髮也編入三股編中，線條乾淨俐落才會好看唷～

兩側都編好，可以用尖尾梳稍微抽出一些鬢髮與瀏海，營造IU的減齡「胎毛瀏海」出來，這款超優雅的滿月社長髮型就完成啦～

文／美人圈 圖／翻攝自《德魯納酒店》、小紅書@小紅書＠向日葵班班长、＠田至立、@曹yaoyao

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