他摔碎女友眼影慘變「18銅人」！PO照討拍...網歪樓：色號好生火啊

彼女の化粧品を落としてしまって全部ダメにしてしまって怒って顔に全部塗られた。 pic.twitter.com/ktJgJF5bG5

實習記者陳妙津／綜合報導

許多女生辛苦工作存錢，難得買一兩件名牌化妝品犒賞自己，都會非常珍惜的省著用。日本有位網友「誤踩女友地雷」不慎將女友珍貴的眼影給摔碎，讓他的女友相當生氣，於是只能接受懲罰，結果竟慘變成「18銅人」。照片分享到網路上後，也讓網友笑稱最好買個新眼影給女友賠罪。

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▲▼眼影碎得面目全非，連要重組都困難。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）



日本網友「@ j4db836fd7cyu51」5日上傳3張照片，附文寫道，「不小心把女友的化妝品摔碎了，女友氣到全部塗到我臉上。」只見地上粉末斑駁，一顆碎裂的MAC眼影破破爛爛地在一旁，細看已被摔到面目全非，而男網友的臉上則被塗滿「珠光橘」眼影，整張臉充滿閃亮光澤感，一臉無奈地變身「18銅人」。

▲原po被懲罰，慘變成「18銅人」。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）



該篇貼文一出，立即吸引16萬人按讚，3萬多人轉推，網友們笑翻後紛紛留言，「摔壞MAC是重罪」、「買顆新的賠罪吧」、「一定會生氣的，因為超貴啊」、「看了心好痛啊」、「趕快買啊，求生欲！」

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還有網友「熱心」地把原PO的照片和埃及法老P在一起或是PO出各種和原PO撞臉的人物，也有人直呼看了生火，「顯色度也太好了吧」、「想問什麼色號」、「雖然很可惜，但謝謝你讓我想去買這顆了。」

▼網友把原po的臉P到埃及法老像上，完美融合。（圖／翻攝自推特／@ j4db836fd7cyu51）

