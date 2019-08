3歲小男孩迷路黑森林　與棕熊野狼共度2晚…喝沼澤水奇蹟存活

▲3歲小男孩獨自在森林裡度過2晚。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

來自俄羅斯的3歲小男孩科爾(Kolya Barkhatov)日前與家人到歐姆斯克(Omsk)森林採莓果,卻不小心迷路,在住滿棕熊、野狼和山貓的「黑森林」裡度過2晚,奇蹟似地存活下來。他獲救時距離走失地點不到1英里(約為1.6公里),還告訴搜救隊員,口渴的時候喝了不少沼澤水。

Three-year-old boy found after two nights lost alone in woods full of wolves and bears https://t.co/EH29wLodDW

科爾和爸媽以及2名兄弟姐妹出門旅遊,覺得採莓果好無聊,詢問能不能回到車上等,接著就獨自步行離開。家人大約15分鐘以後回到車上,卻發現小男孩不見蹤影,懷疑孩子遭到綁架。父親斯蒂芬(Stepan Barkhatov)表示,附近的草太高了,所以才會看丟孩子。

►修圖修到厭世!這款CP值很可以

綜合外媒報導,官方出動700人搜救隊、直升機、馬和搜救犬,在50平方英里(約為129.4平方公里)的範圍內尋人,40多個小時以後終於傳來好消息。科爾迷路後可能一直在兜圈子,過程中還不小心弄丟靴子跟帽子,最後孤單地蜷曲在樹下睡著。他被尋獲時極度驚嚇又失去方向感,還處於嚴重脫水狀態,幸好沒有受傷,也能吃飯、說話。

▲森林裡有許多棕熊。(圖/示意圖/免費圖庫Pixabay)

科爾說,迷路的時候口渴,就一直喝沼澤水。然而,衛生局發言人表示,小男孩還是極度缺水,因此在送往醫院途中就開始施打點滴,之後會接受密集檢查、治療與心理輔導,「不過他現在已經吃飽穿暖了。」

▲科爾平安在森林裡度過兩晚,沒有遇到野狼。(圖/示意圖/免費圖庫Pixabay)

根據《太陽報》,歐姆斯克附近區域被蔭鬱的參天大樹和濃密森林覆蓋,裡頭還棲息著堪察加棕熊(Kamchatka brown bears)、歐亞猞猁(Eurasian lynx)和四種野狼,一到夜晚更會降溫到攝氏5度。媒體與網友紛紛稱,科爾平安在這裡度過2晚,真的是「奇蹟男孩」!