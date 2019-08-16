3歲小男孩迷路黑森林　與棕熊野狼共度2晚…喝沼澤水奇蹟存活

▲3歲小男孩獨自在森林裡度過2晚。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

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來自俄羅斯的3歲小男孩科爾（Kolya Barkhatov）日前與家人到歐姆斯克（Omsk）森林採莓果，卻不小心迷路，在住滿棕熊、野狼和山貓的「黑森林」裡度過2晚，奇蹟似地存活下來。他獲救時距離走失地點不到1英里（約為1.6公里），還告訴搜救隊員，口渴的時候喝了不少沼澤水。

Three-year-old boy found after two nights lost alone in woods full of wolves and bears https://t.co/EH29wLodDW

科爾和爸媽以及2名兄弟姐妹出門旅遊，覺得採莓果好無聊，詢問能不能回到車上等，接著就獨自步行離開。家人大約15分鐘以後回到車上，卻發現小男孩不見蹤影，懷疑孩子遭到綁架。父親斯蒂芬（Stepan Barkhatov）表示，附近的草太高了，所以才會看丟孩子。

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綜合外媒報導，官方出動700人搜救隊、直升機、馬和搜救犬，在50平方英里（約為129.4平方公里）的範圍內尋人，40多個小時以後終於傳來好消息。科爾迷路後可能一直在兜圈子，過程中還不小心弄丟靴子跟帽子，最後孤單地蜷曲在樹下睡著。他被尋獲時極度驚嚇又失去方向感，還處於嚴重脫水狀態，幸好沒有受傷，也能吃飯、說話。

▲森林裡有許多棕熊。（圖／示意圖／免費圖庫Pixabay）

科爾說，迷路的時候口渴，就一直喝沼澤水。然而，衛生局發言人表示，小男孩還是極度缺水，因此在送往醫院途中就開始施打點滴，之後會接受密集檢查、治療與心理輔導，「不過他現在已經吃飽穿暖了。」

▲科爾平安在森林裡度過兩晚，沒有遇到野狼。（圖／示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據《太陽報》，歐姆斯克附近區域被蔭鬱的參天大樹和濃密森林覆蓋，裡頭還棲息著堪察加棕熊（Kamchatka brown bears）、歐亞猞猁（Eurasian lynx）和四種野狼，一到夜晚更會降溫到攝氏5度。媒體與網友紛紛稱，科爾平安在這裡度過2晚，真的是「奇蹟男孩」！