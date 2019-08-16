超越中國大陸　日本躍升美國最大債權國

▲美國公債殖利率曲線的一部分稍早前出現了十多年來首次倒掛。。（圖／截自彭博）

國際中心／綜合報導

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中美貿易戰陷人僵持之際，原是美國最大債權國的中國大陸，儘管睽違4個月以來首度增持美債；但日本仍在6月時超越大陸，躍升為美國最大債權國。

美國財政部周四(15日)在華府公布數據，顯示日本在今年 6月增持美國債券、票據和國庫券219億美元至11,200億美元，是兩年半以來的最高水準。

與此同時，中國亦增持23億美元至11,100億美元，不過仍被日本超越。 日本上一次成為美國最大債權國，是2017年5月之時。

日本自去年10月起穩定增持美債逾1000億美元。蒙特婁銀行(BMO)策略分析師指出，日本投資者購買美國國債，反映全球低迷及負面的市場環境。外界向來關注中國大陸持有巨額美債的事實，曾揣測他們可能以拋售美債來反制美國的關稅戰。

外媒同時引述消息人士的話說，自5月以來，中國大陸嚴格限制黃金進口，可能是因為經濟成長放緩，旨在抑制美元外流及穩定人民幣。 中國是全球最主要的黃金進口國，中國的本地和國際銀行主要根據人民銀行每月配額進口黃金，但多位業界人士透露，近數個月配額已經減少或根本沒有發放。