領口鬆掉先別丟！洗衣博士教你「3招」讓T恤復活

▲鬆鬆的蓮花領可是會讓造型大扣分。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea，以下同）

編輯 / Lily

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你手邊是否也有常穿的T恤，反覆清洗領口都鬆了，捨不得丟掉怎麼辦？日綜找到洗衣專家來為大家解惑，領口鬆垮的主因原來是因為曬衣方式，當衣服仍吸附大量水分就掛上衣架時，重量會使得領口變形。面對已鬆垮的領口，以下3招助你輕鬆恢復。

1.領口浸泡冰水

領口鬆垮主要是衣物纖維所致，這時候將衣領疊成花朵形狀，放入加了冰塊的冰水中，藉由低溫讓衣物纖維復活。

2.將水分握乾

想要鬆掉領口恢復原貌，這時就不要再用擰的方式將水擠乾，可以利用兩手交疊，用捏壽司的方式將多餘的水分壓出。

3.用手推平領口

將去除水分的衣服，平攤在桌面，一手壓住領口，一手固定衣物位置，另外一首沿著領口向上推整，接著放置桌上風乾即可。

스타일난다 STYLENANDA（@stylenanda_korea）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 上午 1:04 張貼

當然除了以上三招，手邊若有熨斗也能以縱向方式熨燙領口，強化領口的平整度。也有家事專家建議在清洗衣物的時候，可以用橡皮筋將領口鬆鬆的固定，這樣能夠避免領口纖維再度被拉扯，但記住鬆鬆綁起，千萬不能緊，否則會有反效果。

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