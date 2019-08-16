夫妻31歲退休環遊世界！親友不看好「很快花光積蓄」...現況曝光超驚人

▲31歲就決定退休、環遊世界的夫妻倆。（圖／翻攝自Facebook／Millennial-Revolution）



實習記者賴韻如／綜合報導

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每個人的理想退休生活都不盡相同！加拿大一對華裔夫妻，因為將50萬元加幣（約新台幣1200萬元）的積蓄，投資到股市賺得翻倍財產100萬（約台幣2400萬），於是決定在2015年決定退休，開始環遊世界。當時他們年僅31 歲，許多親友都不看好他們提早退休的決定，認為2人很快就會花光積蓄，直呼「會不會把賺錢想得太簡單啊？」現在他們的現況曝光，他們不但沒有花光積蓄還越來越有錢，日前他們即出書分享環遊世界的經歷。

據英國《衛報》報導，出生於大陸一處貧困農村的克莉絲汀（Kristy Shen）從小就有著務實的金錢觀，8歲時全家搬到加拿大，並於2010年與布萊斯（Bryce Leung）結婚。原本都是電腦工程師的夫妻倆收入相當穩定，居住在一間位於多倫多，租金大約800元加幣（約新台幣2萬元）的小公寓內，兩人每天都是步行上班，過著非常節儉的生活。

▲2人遊遍日本、英國、葡萄牙、泰國等地。（圖／翻攝自Facebook／Millennial-Revolution）



克莉絲汀與布萊斯原本的目標是能存到50萬元，並在多倫多買一間房子，但沒想到錢都還沒賺夠，房價卻不斷上漲，經過夫妻倆的討論後，發現如果買房，先付了50萬元的頭期款，未來還要背上大筆房貸，更有房地產稅、水電費、房屋修繕費等等都需要負擔，且未來生活還會過得更節儉。

兩人為了不想過著緊繃的生活，決定放棄買房夢想，並在2012年先將50萬存款的60%投資到股市，另外40%則是投在債券，未料僅僅3年，兩人的存款直接翻倍，達到100萬元加幣（約新台幣2400萬元）。2015年，當時31歲的克莉絲汀以及32歲的布萊斯估計，環遊世界1年的花費大約只需4萬元加幣（約新台幣95萬元），便決定瀟灑地退休開始環遊世界4年。

▲透過投資，夫妻倆的資產翻倍。（示意圖／達志影像）



夫妻倆透漏，當初做出這個想法時，身邊所有親朋好友都不支持，「認為我們1年後就會因為把所有錢花光而回家」。不過，這種情況並沒有發生，克莉絲汀和布萊斯這次順利了玩遍日本、英國、葡萄牙、泰國等國家，且這趟旅行的花費還甚至比待在多倫多還省，原先投資的股票也仍在看漲，現在2人的資產比環遊世界前更富有。

克莉絲汀以及布萊斯在環遊世界期間就開始經營部落格，旅遊結束後更大方分享了這個成功經歷，並將他們的理財方法寫成2本書，分享給大家。

不過這做法部分網友並不認同，紛紛表示「沒不動產沒現金還退休」、「開什麼玩笑」、「他們這些理財方法就想教我們致富？」「這對夫妻的投資理財建議純屬垃圾，不需參考」、「留這點錢難道不怕發生意外嗎？有保險嗎？」「會不會把賺錢想得太簡單啊？」

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