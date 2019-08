巨蜥突襲....老翁遭咬「右手嚴重撕裂＋骨折」　愛犬不幸身亡

▲ 巨蜥(goanna)是一種在澳洲和東南亞發現的肉食性巨蜥屬。(圖/免費圖庫pixabay)



實習記者許祐誠/綜合報導

澳洲昆士蘭州(Queensland)一對老夫婦15日於艾爾利海灘(Airlie Beach)遛狗時,愛犬無故遭到一隻巨蜥(goanna)攻擊,當時72歲老翁情急之下為了救出愛犬,右手臂遭到巨蜥啃咬,出現嚴重撕裂傷和疑似骨折的傷勢,妻子腿部也遭到咬傷。老翁最終因傷勢過重需接受手術治療,他的愛犬則不幸身亡。

根據《衛報》報導,CQ救援隊(CQ Rescue)發言人表示,當時老夫婦在海灘附近的「火焰樹」(Flametree)酒廠院子內遛狗時突然遭到襲擊,當時老翁嘗試把巨蜥支開時,結果巨蜥突然轉移目標,轉而攻擊一旁的老夫婦,先是鎖住老翁的右手臂和腿部,隨後又咬向婦人的腿。

由於傷勢嚴重,老翁後來立刻被救援隊送往麥凱基地醫院(Mackay Base Hospital)接受手術治療,婦人則被送往普羅瑟派恩醫院(Proserpine Hospital)醫院治療,所幸兩人的狀況已經穩定下來。

#RACQ #CQRescue is now airlifting an injured man to Mackay Base Hospital after he was bitten on the arm and leg by a large goanna which was attacking his dog in his yard at Flametree near Shute Harbour this afternoon. pic.twitter.com/chBnh1Flko

根據CQ救援隊發言人說法,當時老翁受到襲擊後表情「非常痛苦」,並形容這是一起「可怕又怪異的磨難」。當地昆士蘭救護車服務中心資深主管塔克(Shane Tucker)也表示這起案件「非比尋常」、「因為巨蜥的爪子,我認為它有可能造成重大潛在,甚至是危及生命的傷勢。」

據悉,goanna是一種在澳洲和東南亞發現的肉食性巨蜥屬,通常體型都非常龐大,有著尖銳的牙齒和爪子,在澳洲民間傳說有顯著的地位。