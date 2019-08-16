她剖腹產生出寶貝兒　醫驚呆「嬰兒頭套完整羊膜」停肚內2分鐘等破水！

▲寶寶生下竟然頭套羊膜。（圖／翻攝自afamily.vn）

記者陳亭伃／綜合報導

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經歷過生子過程的女性，不管是剖腹或是自然產，在孩子出生的那一刻都認為自己的孩子是最可愛的。但英國一名29歲的女子羅賓森（Zoe Robinson）在生下自己兒子芬利（Finley Grigg）的那一刻，不敢置信自己的眼睛，因為芬利竟然整顆頭被羊水包住，活像個小外星人，也被一旁陪產的爸爸史都華（Stuart Grigg）全部拍攝下來。

綜合外媒報導，羅賓森2018年臨盆芬利之前，和未婚夫史都華決定以剖腹的方式見兒子，而照理說嬰兒在出生前，羊水就會在生產過程中破裂，所以平時看到的剛出生嬰兒都是「皮膚加些許的血漬」，然而當芬利被醫師從媽媽肚子抱出來時，卻驚呆了眾人。

小芬利當時整個顆被羊水完整的包裹住，羅賓森回想起自己當時只有半身麻醉，聽到一旁護理師大喊「天啊！」讓她不禁感到很緊張，是不是孩子出現問題。然而醫師告訴羅賓森，只是因為小孩還被包裹在羊膜中，這樣的機率相當小，在史都華拍攝的照片中，小小的嬰兒就像是外星人一樣，「真的很難形容看到的感覺」。

當時接產的醫師讓嬰兒在媽媽的腹部停留約2分鐘，讓羊膜破裂後，小芬利就開始哇哇大哭，眾人才鬆了一口氣。回想起接產的過程，護理人員表示，「那瞬間就像時間靜止一樣，真的太令人驚奇了。」史都華也表示，這是一個令人震驚的時刻，現在小芬利已經10月大，2020年會跟他的姐姐一起當爸媽的花童。