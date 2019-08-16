柯羅莎發威1死49傷1失蹤！多地發布土石流警報　上千乘客滯留機場

▲ 柯羅莎目前位在新潟縣西北部佐渡市的西北方約400公里處。（圖／翻攝自氣象廳）

記者詹雅婷／綜合報導

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第10號颱風柯羅莎挾帶強風暴雨橫掃日本西部，已造成1人死亡、49人受傷、1人失蹤。日本多數地區仍在柯羅莎的暴風範圍內，當局已針對多個地區發布土石流、強風、巨浪、河流暴漲警示。

根據氣象廳16日當地12時50分（台灣時間11時50分）的數據顯示，柯羅莎目前位在新潟縣西北部佐渡市的西北方約400公里處，並以每小時35公里的速度朝北北東方向前進，中心氣壓為980百帕，風速每秒23公尺，最大瞬間風速達每秒35公尺。

綜合日媒NHK、每日新聞報導，目前廣島、島根已降下暴雨，部分地區的降雨量已衝破800毫米，當局已針對奈良、岐阜發布土石流警示。氣象廳預測，柯羅莎在通過日本西部後，威力將逐漸減弱，預計於17日上午降至氣旋等級。

受到颱風影響，大阪關西機場共計232國際線、國內線航班被取消，且約有1700名乘客被迫滯留機場，民眾在航廈排隊領取免費的飲用水及睡袋過夜。20歲的大學生Seiya Kurokawa提到，因為身上並沒有帶足夠的錢到飯店過夜，拿到睡袋讓他鬆了一口氣。