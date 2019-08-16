精品吹起復古電玩風潮！GUCCI限定懷舊「遊戲廳」還能與朋友連線對戰

編輯／JJ 圖／品牌提供、截圖自APP畫面

不敗復古風潮除了是近幾年的服裝設計重點，最近更是把從前的復古小遊戲吹進了精品時尚圈，前陣子Louis Vuitton才因應快閃店開發一款跑酷小遊戲，而Gucci也繼《Gucci Bee》小精靈遊戲之後又推出了《Gucci Ace》，新款小遊戲是十分刺激的對戰乒乓球，而且將來在Gucci遊戲廳中還會陸續上架更多小遊戲喔！

請繼續往下閱讀...

Gucci創意總監Alessandro Michele受到20世紀七、八十年代著名的電子遊戲廳啟發，將Gucci的品牌元素虛擬化融入遊戲中，只要下載Gucci的手機APP，就能直接進入Gucci Arcade（Gucci遊戲廳），看到目前已推出的兩款小遊戲《Gucci Bee》與《Gucci Ace》。

《Gucci Bee》其實就像是大家小時候玩的小精靈遊戲一樣，不過我們變成了代表Gucci 的小蜜蜂，而幽靈則被瓢蟲取代，操作方式很簡單，只需上下左右滑動螢幕就行，一開始有三個生命，在指定時間內把星星吃光就可以晉級到下一關，總共有三關，隨著難度的增加路線會越來越複雜，路上也會不定時出現一些補生命、隱形等功能的道具，不過要小心別吃到大隻的蟲蟲，那會使所有瓢蟲們發瘋亂衝！

第二款《Gucci Ace》是乒乓球對戰遊戲，令人興奮的是，除了可以單機遊戲之外，還可以跟全世界的陌生人或是朋友連線對打！分為三種場景，分別代表的是「過去」、「現在」與「未來」，只有一個目標就是把球打回去就對了，不過經過實際操作會發現沒這麼簡單喔！是非常需要反應力的遊戲。

遊戲結束後，玩家可通過排名看到自己在全球高分玩家排行榜中的名次。得分和徽章也可分享至任何社群網站和即時通訊平台，可以將收集遊戲中收集到的徽章放入紀念品陳列櫃中，並能透過徽章來了解Gucci品牌故事，畫面、細節處理都充滿許多巧思。未來數月還會推出更多小遊戲，令人相當期待！

Gucci APP中還有虛擬實境鞋款試穿功能！在鞋款上也能發現經典小蜜蜂的身影呢～

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App